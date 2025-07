Ci sono artisti che bastano a se stessi. Non urlano, raccontano. Franco126 è uno di loro. E la sua voce, fatta di malinconie urbane e ricordi comuni, arriva a Mesagne per una serata che promette di essere unica. Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21.30, piazza Orsini del Balzo diventa lo sfondo di un nuovo capitolo musicale scritto a cielo aperto. Il concerto è parte dello IOD Festival, la rassegna firmata Aurora Eventi di Livio Iaia, pensata per portare la grande musica d’autore nei luoghi più evocativi della Puglia. Una scelta che abbina la profondità emotiva di un artista come Franco126 alla magia di una piazza che sa accogliere. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Franco126 torna in tour con la sua cifra stilistica fatta di malinconia urbana, frammenti di memoria, melodie sospese tra il pop e l’indie, con la capacità rara di parlare a tutti senza mai semplificare. Il nuovo tour estivo è un’occasione speciale per ritrovare dal vivo uno degli autori più intensi della scena contemporanea. In scaletta trovano spazio il nuovo lavoro “Nottetempo”, pubblicato lo scorso 28 marzo, e tutti i pezzi che hanno segnato il percorso dell’artista romano: “Stanza singola”, “Blue jeans”, “Che senso ha”, “Futuri possibili”, e tante altre tracce entrate nelle playlist personali di due generazioni. Canzoni che sanno raccontare la fragilità e la bellezza dei giorni qualsiasi, le notti in cui si fa tardi senza accorgersene, i pensieri che bussano quando tutto il resto tace.

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Romano di Trastevere – “centoventisei” come i gradini della celebre scalinata di viale Glorioso, simbolo della sua crew e dei suoi esordi – ha iniziato nel rap per poi approdare a un cantautorato moderno, capace di raccontare con lucidità e malinconia il quotidiano di una generazione. Il suo stile mescola atmosfere rétro, testi intimi e una voce che sa accarezzare e colpire creando un contrasto dolceamaro che ha conquistato pubblico e critica. Dopo il clamoroso successo di “Polaroid” (2017) in coppia con Carl Brave, certificato Doppio Platino, Franco126 ha intrapreso un percorso solista con l’album “Stanza Singola” (2019), un disco che ha saputo unire tradizione cantautorale e sensibilità contemporanea, impreziosito da collaborazioni con artisti come Tommaso Paradiso e Giorgio Poi. Seguono successi come “Multisala” (2021) e il recente “Nottetempo”, che confermano una scrittura sempre più matura e personale.

Parallelamente, ha firmato hit per artisti come Emma, Annalisa, Elodie e Marracash, senza mai abbandonare le radici urban, come dimostrano le collaborazioni con Fabri Fibra, Noyz Narcos, Gemitaiz, Ketama126 e il collettivo Lovegang126. La sua musica, tra beat sospesi e immagini evocative, è diventata colonna sonora delle notti italiane. E dal vivo, tutto questo prende forma con una forza silenziosa che parla al cuore. Il pubblico che sceglierà di essere a Mesagne, lo farà anche per questo: perché la musica di Franco126 non si consuma, si assorbe. Non intrattiene soltanto ma accompagna. È fatta per restare, per tornare a galla in un momento qualsiasi, per legarsi a un ricordo, a un volto, a una stagione.

Quando arriverà il momento, basterà poco. Una chitarra, una strofa, una voce che prende la strada più breve per arrivare. E sarà lì che comincerà il viaggio, senza fuochi, senza rumore, come le cose vere. Solo musica e parole che scendono piano, nel silenzio attento di chi ascolta. Restano addosso come polvere leggera, come certi pensieri che non si sono mai detti. Come un’estate che non ha bisogno di spiegarsi per farsi ricordare.

