In data 22 Novembre il Liceo Classico Marzolla organizzerà un flashmob contro la violenza sulle donne (la cui ricorrenza internazionale è il 25 dello stesso mese).La manifestazione, che ha come scopo la sensibilizzazione della cittadinanza a un tema così delicato e che si inserisce in una serie di attività che la Scuola porrà in essere anche nei giorni successivi, avrà luogo presso la Scalinata Virgilio a partire dalle ore 9:30 e vedrà coinvolti gli alunni delle classi prime e quinte, uniti in una sorta di cerchio ideale. Sono previsti performances di vario tipo e un dibattito con le dottoresse del CAV di Brindisi.