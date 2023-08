Il Comune di Fasano e lo Zoosafari presentano il primo evento organizzato da Euforica del ricco programma “The World of Animals: i 50 anni dello Zoosafari di Fasano” nel Delfinario di Fasanolandia

Tutto pronto per “The Carnival of the Animals” (Il Carnevale degli Animali), il suggestivo spettacolo di apertura del programma di eventi collegati al 50° anniversario dello ZooSafari di Fasano.

L’evento si terrà venerdì 25 agosto 2023, alle ore 20:30, nel magico scenario del Delfinario di Fasanolandia.

Ideato e realizzato da Euforica, “The Carnival of the Animals” è il primo evento del progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”, promosso dal Comune di Fasano e dallo ZooSafari di Fasano in collaborazione con il Ministero del Turismo e la Regione Puglia per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività del più grande parco zoologico del Paese.

«Con questo appuntamento entriamo nel vivo dei festeggiamenti per i 50 anni del parco faunistico ZooSafari di Fasano – dice il sindaco Francesco Zaccaria – uno dei luoghi più apprezzati e visitati della nostra città e della Puglia tutta. Vivremo, insieme, sei mesi di eventi suggestivi che e proprio lo zoo, con il suo delfinario, sarà la location di questo primo evento, tra musica, danza, nuoto sincronizzato e fuochi barocchi».

«Con questo primo evento diamo inizio – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – ad una serie di appuntamenti che ci vedranno celebrare ed omaggiare i 50 anni dello ZooSafari, una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio, uno dei simboli identitari della nostra città, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale per il parco faunistico tra i più importanti d’Europa, e lo facciamo con un evento che mette insieme arte, cultura e musica. Un evento rivolto soprattutto ai bambini (infatti l’ingresso per i più piccoli è gratuito), che ha una valenza sociale particolarmente importante, di cui siamo molto orgogliosi, in quanto l’incasso sarà interamente devoluto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Puglia».

Le note della celebre composizione di Camille Saint-Saëns, dal titolo “Il Carnevale degli Animali”, risuoneranno nell’arena del Delfinario dello ZooSafari, grazie alla maestria del pianista e compositore Benedetto Boccuzzi.

Danza, nuoto sincronizzato e fuochi barocchi accompagneranno l’esibizione di musica classica in un mix originale di luci e arti performative.

Le creature animali della composizione di Camille Saint-Saëns prenderanno vita nelle performance,

ideate dai coreografi Anna Manes e Nicola Simonetti, dei ballerini Francesco Daniele Costa, Azzurra Schena e della Compagnia “Creatura Dance Research”: Luciana Parisi, Fernanda Urgese, Antonella Perruni, Leonardo Urgese e Nicola Simonetti.

La voce narrante dell’attore Marco Bellocchio, i costumi di Annalisa Milanese e le esibizioni delle nuotatrici Elena Greco, Giorgia Massarelli, Melissa Pentrelli, coreografate da Antonella Angelini, Delia Di Bari e Claudia Liso, faranno da cornice alle sequenze musicali de “Il Carnevale degli Animali” animando il Delfinario dello Zoosafari.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Puglia, partner del progetto insieme all’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, al FABLAB Bitonto, alla Fondazione Orizzonti Futuri Onlus e alla Fondazione Nikolaos.

