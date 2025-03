Venerdì 28 marzo ricorrono 28 anni dal giorno in cui la corvetta Sibilla, della Marina militare italiana, colpisce e affonda in acque internazionali la Katër I Radës, una motovedetta albanese stracolma di profughi. Le vittime del naufragio furono 81, in 31 avevano meno di 16 anni.

Come ogni anno, la città Brindisi si riunisce in un momento di ricordo per le vittime e di riflessione sui temi dell’accoglienza. Quest’anno il focus sull’accoglienza non può prescindere dall’accordo che consente alle autorità italiane di trasferire nei centri costruiti in Albania le persone migranti intercettate dalle navi italiane in acque internazionali e processare le loro richieste di asilo al di fuori del territorio italiano, attraverso una procedura accelerata.

Pertanto, il programma della giornata di venerdì 28 marzo prevede alle ore 16.00, presso il lungomare Regina Margherita, la cerimonia con lancio di fiori nel porto di Brindisi in ricordo delle vittime; alle 17.00, presso l’ex convento Santa Chiara ci sarà l’inaugurazione di una mostra dedicata alla tragedia della Kater I Rades, con foto e pannelli che ricostruiscono quel Venerdì Santo di 28 anni fa e a seguire alle 17.30 un incontro pubblico sui temi dell’accoglienza. All’incontro prenderanno parte Erminia Rizzi, rappresentante Asgi (Associazione studi giuridici italiani), su Arretramento giuridico e investimento sociale sul problema dell’immigrazione e l’avvocato Dario Bellucci su Aspetti legali del differimento in Paesi terzi come l’Albania. Seguiranno alcuni interventi dei rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Cobas, Coop Solidarietà e Rinnovamento, Archivio Storico “Benedetto Petrone”, Cgil Brindisi, Yeahyasi- Santa Spazio Culturale, Ass. Migrantes odv Brindisi, Anpi Brindisi, Libera Brindisi, Mesagne Bene Comune, Ass. Compagni di Strada-Casa Betania, Emergency-Gruppo provincia di Brindisi, Collettiva trans-femminista queer Brindisi, Comunità Africana Brindisi, Arci Brindisi, Arci Movimenti Aps, Arci Lecce Solidarietà, Eridano Cooperativa Sociale, Legami di Comunità Brindisi, Auser Brindisi Odv, Voci della Terra APS, Forum per cambiare l’ordine delle cose della provincia di Brindisi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.