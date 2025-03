Terapeia – Studio Colizzi è un luogo innovativo dedicato alla mente, che Franco Colizzi, psichiatra e scrittore ha fortemente voluto ed avviato da qualche mese ad Ostuni, insieme a tutta la sua famiglia: sua moglie Elena (insegnante ed orientatrice), sua figlia Ivana (psicologa e psicoterapeuta) e suo figlio Marco (Psichiatra e docente universitario).

Terapeia – Studio Colizzi organizza e promuove per venerdì 28 marzo pv (inizio alle ore 17,00) un incontro sul Mental Coaching nel mondo dello sport in compagnia di Tiziano Mele, mental coach focalizzato nella crescita di sportivi agonisti prevalentemente adolescenti.

“Sono diverse le ragioni – dice Franco Colizzi – per cui molti atleti e i loro allenatori considerano l’addestramento mentale altrettanto necessario di quello fisico. Tra queste, il fatto che gli atleti possono andare incontro a dubbi sulle proprie capacità, cali di concentrazione, timore del dolore, sia in allenamento che in competizione. Una corretta visione della stretta interconnessione corpo-mente, dell’unità che noi siamo, ci dice che non può esservi una completa fitness fisica in qualsiasi compito in assenza di fitness mentale”.

Sempre più spesso si sente parlare di Coaching e della figura del Coach, o del Mental Coach per essere più corretti. Sempre più persone si chiedono chi è un coach, cosa fa, quando ed a chi può essere utile? Il termine deriva dall’inglese (to coach, accompagnare) e, proprio come un cocchiere, il coach accompagna il cliente (coachee) in un percorso di miglioramento e di crescita personale verso il raggiungimento di un obiettivo, aiutandolo a tirare fuori il meglio da se stesso. Un bravo coach deve fare una cosa semplice: portare fuori il “fuoco” che il coachee ha dentro, ma che per una serie di motivi non riesce a vedere e sentire. Il percorso di Mental Coaching può rivelarsi utile per sportivi (prevalentemente agonisti), che pur allenandosi bene sul piano fisico, avvertono quasi un senso di immobilismo o di blocco e decidono di curare l’aspetto mentale.

L’incontro è gratuito e si svolgerà presso Terapeia – Studio Colizzi ad Ostuni in contrada Scopinaro. E’ possibile prenotare il posto inviando un messaggio Whatsapp al 335.7534784.