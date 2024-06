Appuntamento con la rassegna “Arte in Scena 2024” per raccontare le storie dei più grandi interpreti dell’Arte, nei luoghi della cultura per antonomasia, i Poli BiblioMuseali della Regione Puglia.

Nel Chiostro del Museo “Ribezzo” di Brindisi – piazza Duomo 7, venerdì 5 luglio, ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo teatrale “PICASSO. L’inventore del ‘900”.

È stato il più grande tra gli innovatori o l’ultimo dei grandi pittori che eredita la grandezza del passato?

Pittore fuori da ogni schema, scultore talentuoso, genio senza fine che, meglio di chiunque altro, ha saputo raccontare il ‘900. Ha certamente rivoluzionato l’Arte, scardinato i codici estetici, l’idea stessa di “bellezza”.

Fabrizio Bordignon, tra i più’ interessanti nuovi interpreti del panorama attoriale nazionale, offre il suo tributo accorato all’Artista, con uno spettacolo singolare che unisce la forza visiva dell’Arte al potere evocativo della Narrazione.

Uno spettacolo multidisciplinare, che grazie al supporto del multimediale ci porta nelle opere di Picasso, e a spasso nel secolo più “breve” e più “grande” della storia.

“I miei quadri, finiti o no, sono le pagine del mio diario e sono validi in quanto tali. Il futuro sceglierà le pagine che preferirà. Non spetta a me di farlo. Io ho sempre operato per il presente”. Pablo Picasso

Lo spettacolo, ideato e diretto da Alessandra Pizzi – ErgoSum, è tout public ma anche rivolto ai giovani.

Ingresso gratuito per i primi 20 spettatori con prenotazione al 3279097113

Biglietto: € 8 anche con 18App e Carta del Docente (con possibilità d’acquisto in loco)

Acquisto online https://www.ciaotickets.com/biglietti/picasso-linventore-del-900-brindisi

(diritto di prevendita € 1,00)

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del MINISTERO DELLA CULTURA, in collaborazione con POLI BIBLIOMUSEALI DELLA REGIONE PUGLIA

