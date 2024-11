Venerdì 6 dicembre, alle ore 19, presso la chiesa di Sant’Anna in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne (Brindisi), si inaugura la Mostra fotografica di Ibrahim Rashid Otieno di Nairobi (Kenya).

L’Associazione La Manovella, patrocinata dal Comune di Mesagne, e con il sostegno del Centro diagnostico Omega, Centro medico polispecialistico Devicienti e dalla agenzia pubblicitaria Studio 95, propone la Mostra fotografica “Kenya – Africa. Volti, Sguardi e Speranze di un Popolo”, mettendo in risalto le straordinarie opere (ben 46) dell’autore.

Siete tutti invitati. Partecipate numerosi.

Ingresso libero e gratuito.

***

Sulla Mostra scrive Freddie del Curatolo

Giornalista e scrittore, corrispondente Ansa dal Kenya

Autore del libro “Nairobi” (Premio Volterrani 2023):

LA VERITA’ DELL’AFRICA NEI RITRATTI DI IBRAHIM RASHID OTIENO

Nei loro volti c’è la loro natura, la libertà della nascita in una terra selvaggia e benedetta, gli ostacoli di dover crescere in una società sbagliata e maledetta.

Nei loro sguardi ci sono le costrizioni che gli piovono sulla testa e minano la pelle e l’anima, rendendo vani gli sforzi per una sopravvivenza dignitosa, le speranze e i sogni di cui non vergognarsi mai.

Eppure resistono: quelle storie sono graffiti sui muri, quei corpi sono simboli.

Nei loro sorrisi, nelle lacrime, nei gesti, c’è la verità dell’Africa.

Ibrahim Rashid Otieno, giovane e talentuoso fotografo di Nairobi, quella cruda, a volte insopportabile verità la vive e la documenta ogni giorno, regalando con la sua arte ritratti che, parafrasando Fabrizio De Andrè, consegnano alla vita una goccia di splendore, di umanità.

NON VI RESTA CHE VISITARLA!