Venerdì 8 settembre alle ore 22 presso Retroscena in via Beato Angelico a Ceglie Messapica, si esibiranno gli Stain, band formata nel 2016 e composta da quartetto composto da Francesco Lagioia (voce), Michele Tangorra (chitarra), Dario Ladisa (basso), n.i.c.h.o. (batteria), che ha al suo attivo una serie di tournée in giro per l’Italia e la partecipazione al Sziget Festival 2022. L’ingresso è gratuito. Al termine ci sarà un live set del progetto RadioKlub.

Il Ceglie Young Festival 2023, nato lo scorso anno da un’idea dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica in collaborazione con Casarmonica, si svolge a Ceglie Messapica da venerdì 8 a domenica 10 settembre, a Retroscena e piazza Giorgio La Pira si trasformano in un campus artistico per ragazzi dai 13 anni, con i laboratori di creatività, movimento, percussioni, tecniche vocali, circo e gioco come strumento di training. Attraverso i laboratori previsti durante l’arco della giornata, lo strumento del gioco e la comunicazione si intende fornire ai partecipanti strumenti per creare consapevolezza, lavorare sulle dinamiche relazionali, stimolare la creatività e l’espressività del singolo e del gruppo, risvegliare la memoria emotiva e sensoriale.