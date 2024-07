Ritorna il 9 agosto 2024 “Contaminazioni Festival”, il festival delle arti a Villa Castelli (BR).

Come ogni anno la manifestazione ha nei suoi intenti lo scopo di valorizzare e dare voce a tutte le forme artistiche presenti nel territorio, locale e nazionale, attraverso una mescolanza di progetti musicali e performance estemporanee, installazioni visive e percorsi poetici, che darà vita all’itinerario “contaminato” del festival.

Contaminazioni 2024 avrà inizio alle ore 20:00 con l’inaugurazione della mostra allestita all’interno della Chiesa Vecchia;

a seguire, alle 21:00, avrà inizio lo spettacolo teatrale “Il traino dei fessi. Ovvero dietro ogni scemo c’è un villaggio” di e con Giuseppe Ciciriello, che mette in scena le suggestioni mitiche della realtà quotidiana della vita di un paese, modi di dire, atteggiamenti che diventano vere e proprie maschere, visioni antiche che portano a riflettere su verità senza tempo che accompagnano la storia di ognuno di noi.

Alle 22:00 l’inizio della musica live con Braglei, Iucca, e Alosi.

#Braglei (cantante, chitarrista e autore, proveniente da Villa Castelli (BR). Nel 2007 fonda la band brindisina “Lenula” con la quale partecipa a numerosi festival condividendo il palco con Amerigo Verardi, Piero Pelù e Gianni Maroccolo e aprendo concerti di vari artisti tra cui Zen Circus, Subsonica, Richard Sinclair, Massimo Volume, Diaframma, Raiz, Mesolella, FASK ecc. .. Nel 2019 pubblica il suo primo album da solista, con la collaborazione artistica di Marco Ancona, intitolato “Dago”)

#Iucca (Dino Semeraro vanta un curriculum ultraventennale, tutto all’interno della scena alternative-rock italiana: già alla fine degli anni Novanta è tra i fondatori dei Leitmotiv, band di culto nel tarantino, con cui ha registrato 2 Ep e 4 LP e suonato in centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipando alla Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo a Skopje, Macedonia. Ha tenuto numerosi concerti dal vivo e collaborazioni in studio con il cantautore Amerigo Verardi, padre nobile dell’underground musicale italiano e neo-Direttore Artistico di NOS Records. Semeraro ha anche suonato e inciso un LP con la band Elius Inferno and Magic Octagram, esibendosi allo Sziget Festival di Budapest. Realizzatore di colonne sonore per il cinema e per il teatro)

#Alosi (Pietro Alessandro Alosi nasce a Palermo e inizia la propria attività artistica nel 2007 come autore, voce e chitarra del duo Il Pan del Diavolo, con cui ha alle spalle 5 album e centinaia di concerti. Da subito il duo attira l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori e inizia a collaborare con sound engineer stranieri come JD Foster (Green on red, Nancy Sinatra) per l’album di debutto “Sono all’Osso”, finalista come miglior opera prima al Tenco 2010. Nel 2012 la band pubblica l’album “Piombo Polvere e Carbone”.

Due anni dopo in Arizona con Antonio Gramentieri (Sacri Cuori) e Craig Schumacher (Calexico, Giant Sand, Bob Dylan) scolpisce un sound unico nel suo genere nell’album “Folkrockaboom”. Oltre ad un’intesa attività live in Italia, Il Pan Del Diavolo si esibisce più volte all’estero suonando in Texas al prestigioso SXSW, a New York, Londra (Ding Walls), Amsterdam e Bruxelles. Nel 2015 Alosi inizia la propria attività come produttore artistico per l’album di debutto di Cappadonia “Orecchie da elefante”(nomination miglior opera prima targhe Tenco 2016). Alosi è inoltre coautore di alcuni importanti nomi del panorama indipendente italiano come Motta e Tre Allegri Ragazzi Morti. Dal 2017 oltre alla carriera artistica inizia a lavorare in studio di registrazione come produttore. Nel 2018 segue una master di recording, mix e mastering con Steve Albini (Shellac, Nirvana). Nel 2019 pubblica il suo primo album solista “1985” (La Tempesta), ottimamente accolto dalla critica e dal vivo opening act del tour solista di Piero Pelù. Il 20 ottobre 2022 esce il singolo “Downtown feat. Stevie Culture”, mentre il 24 novembre esce “Blues animale feat Adriano Viterbini” anticipazioni dell’album “Cult”, pubblicato a gennaio 2023 via La Tempesta che vede la collaborazione di Stevie Culture, Adriano Viterbini, Massaroni Pianoforti. Un inno alla libertà creativa che in un pugno di canzoni presenta tante facce diverse.)

Organizzato dal Laboratorio Collettivo, associazione culturale operante nel campo musicale e dello spettacolo, l’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Villa Castelli e della collaborazione di ASD Fly Land e di Siliberto.

Gli spettacoli saranno distribuiti nel centro del paese, in una suggestiva location storica recentemente riportata alla luce attraverso lavori di restauro: Largo Chiesa Vecchia (Piazza Caduti di Nassiriya). Posizionata all’interno di una cornice monumentale, racchiusa tra il Castello Ducale (ora Palazzo del Municipio), il Museo di Pezza Petrosa (ospitante reperti archeologici risalenti al IV-V sec. a.C.) e la Chiesa Vecchia, essa si affaccia su un belvedere naturale dal quale è possibile ammirare lo scorcio del paesaggio mediterraneo che

si estende verso i paesi confinanti.

In questo incantevole scenario si alterneranno spettacoli musicali, performance, mentre varie postazioni di artisti e artigiani saranno allestite lungo le vie limitrofe alla piazza, con mostre fotografiche, scultura, pittura e arte da strada.