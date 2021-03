L’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, in occasione del venerdì santo 2 aprile 2021 dalle ore 14 alle ore 15, sui canali social diocesani (Instagram: @arcidiocesi_brindisi_ostuni e Pagina Facebook: Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni), tenendo conto dell’impossibilità di organizzare eventi in presenza, causa Pandemia di covid-19, propone l’evento social: “Via Crucis 2021 – Sui passi del redentore”.

L’evento consiste nella pubblicazione in contemporanea sui social media diocesani di 15 post a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro in modo tale da coprire lo spazio di un’ora (dalle 14 alle 15)

Ogni post è una immagine presa dal mondo contemporaneo che rimanda al tema della Stazione della Via Crucis, con un numero romano che indica il percorso, e una breve riflessione-meditazione.

Si prega dare diffusione dell’iniziativa per tempo.

sac. Aldo Scalera

Direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni