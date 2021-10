Venerdì 29 ottobre a partire dalle 17.30, presso Palazzo Guerrieri, si svolgerà il secondo appuntamento per illustrare a cittadini ed associazioni il percorso per la costruzione del PEBA, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Brindisi.

I cittadini sono invitati a partecipare attraverso i seguenti strumenti digitali:

● la mappa georeferenziata in cui inserire direttamente le proprie segnalazioni: https://www.mapotic.com/peba-brindisi

● il questionario online: https://forms.gle/vWZKMfFYvGVhzzTG7

● email a cui scrivere direttamente i propri suggerimenti: pebabrindisi@gmail.com

Per la prima volta che il Comune di Brindisi si dota di questo importante strumento per pianificare e programmare gli interventi necessari a rendere la città più accessibile e inclusiva; per questo i cittadini sono invitati a partecipare per dare il loro contributo anche partecipando all’evento.

Si potrà accedere solo in possesso di green pass.

Per info: pebabrindisi@gmail.com