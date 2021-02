“La vertenza OSS a Brindisi : il sapore amaro di un problema politico e sociale” è all’oggetto di una lettera aperta inviata da Fulvio Picoco (Responsabile Sanità Prc Brindisi) ed Ivano Valente (Segretario circolo di Brindisi) al Direttore Generale dell’ASL

Brindisi e, per conoscenza, al Governatore Regione Puglia ed al Sindaco di Brindisi.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

In questi gi orni rilevanza politica e sociale sta assumendo la vicenda di quegli OSS assunti con contratto a termine, nella ASL BR, per affrontare la prima e la seconda ondata della pandemia COVID 19, lavoratori che hanno svolto un lavoro difficile con grande determinazione e spirito di servizio. Il contratto è in scadenza proprio oggi, 31.01.2021 , ma il Direttore Generale della ASL BR ha deciso di adottare un comportamento contrario verso questa vertenza, assumendo comportamenti ostili verso i lavoratori che legittimamente chiedevano il rinnovo o almeno la proroga del contratto e verso i Sindacati che li sostenevano. Lunedi 25 scorso porte chiuse e impossibilità a parlare con il DG Pasqualone, sabato impossibilità per gli OSS (ancora formalmente in servizio) a ritirare effetti personali e sbrigare i loro ultimi atti burocratici presso il “Perrino”, bloccati con fermezza dagli addetti ai cancelli di ingresso. Tutto ciò mentre la Regione (Dipartimento Salute) decideva di concedere una proroga al 31 marzo 2021 (pe r meglio valutare la possibilità di stabilizzazione), proposta adottata da altri Direttori Generali di ASL della Puglia.

Questa vicenda ha il sapore amaro della guerra tra poveri, della lotta per il lavoro, per poter progettare il futuro per sé e le propr ie famiglie . E’ il simbolo di quanto bisogno di lavoro c’è nel territorio brindisino, per avere una speranza di equità e dignità individuale e sociale . E’ inquietante che un Manager di un servizio pubblico, il DG della ASL BR, si erga a simbolo del decisore senza appello , senza voler verificare, con le forze istituzionali e sindacali, le possibilità, in trasparenza, di che fare. Per noi del PRC Brindisi va censurato il comportamento comunque troppo personalistico e di “potere” del DG Pasqualone, fuori addirittura dal dettato politico regionale.

Non si capisce come mai non intervenga il Governatore Emiliano, nel tentativo di “normalizzare” la gestione della sanità nel territorio brindisino , dal punto di vista organizzativo e progettuale, sia per questa vicend a che per quanto sta accadendo nel nostro territorio da tempo: la sanità pubblica è in difficoltà su vari fronti (dalla gestione COVID, alla gestione del Piano Riordino Ospedaliero attuato solo per le chiusure di varie strutture, al mancato potenziamento del territorio, alla gestione delle patologie no COVID e alle liste di attesa lunghissime, alla mancata applicazione del piano “Presa in carico cronicità”, ecc.).Ricordiamoci tutti e in particolare lo ricordi il Management della ASL BR, che gli OSS non so no numeri o pacchetti da usare al bisogno, ma sono “persone”, che vanno rimesse al centro della azione politica ed amministrativa nel nostro territorio .

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Circolo di Brindisi