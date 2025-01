Si è concluso con successo il Concorso “Vetrina di Natale 2024 organizzato dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Ostuni. L’iniziativa, volta a stimolare i negozianti locali ad abbellire le proprie vetrine durante le festività natalizie, ha contribuito a creare un’atmosfera unica nel centro cittadino, valorizzando la rete distributiva e l’attrattività della città.

La competizione ha coinvolto numerosi esercizi commerciali, che hanno saputo interpretare con creatività e passione il tema “Natale nella Città Bianca”. Il risultato è stato un tripudio di luci, colori e decorazioni che hanno incantato cittadini e visitatori. La classifica finale, determinata da una combinazione tra i voti della giuria tecnica e quelli popolari, ha decretato i seguenti vincitori:

Studio Fotografico Camarda Vanessa – Via Pignatelli 18: 149 punti

Glam di Zizza Rosaria – Via Oronzo Paolo Orlando 14: 147 punti

Drink Shop di Asciano Giuseppe: 135 punti

Caffè Diana di Furone Giuseppe – Viale Pola 78: 134 punti

Pasticceria Da Ciccio – Via Armando Diaz 66: 127 punti

I vincitori riceveranno premi in denaro, rispettivamente di € 500, € 300, € 200, € 150 e € 100, (al lordo delle ritenute di legge) come segno di riconoscimento per il loro impegno e la loro creatività.

La premiazione ufficiale si terrà entro la fine di gennaio 2025, durante un evento pubblico aperto a tutti i commercianti della città. Oltre ai premi, a tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena ricordo per celebrare il loro contributo al successo della manifestazione.

Un sentito ringraziamento va alla giuria tecnica e ai tanti cittadini che hanno partecipato alla votazione popolare, dimostrando quanto sia importante il coinvolgimento della comunità per rendere Ostuni ancora più speciale durante le festività.

Il Distretto Urbano del Commercio di Ostuni dà appuntamento al prossimo anno per un’edizione ancora più entusiasmante e partecipata. Si auspica una presenza ancora più numerosa e un maggiore impegno e dedizione da parte degli esercizi commerciali, affinché la magia del Natale possa brillare sempre più luminosa nella nostra amata Città Bianca.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina Facebook del DUC di Ostuni: DUC Città Bianca.