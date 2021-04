I Carabinieri della Compagnia di Brindisi-Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 31enne del luogo, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. In particolare, durante un controllo all’autovettura da lui condotta per le vie della Città di Brindisi, i militari hanno rinvenuto un coltello, occultato nella portiera anteriore del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro.