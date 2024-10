Presso il Polo Didattico per la formazione nautica e il Contrasto del Rischio Acquatico del Comando VV.F. di Brindisi, sotto la supervisione del Comandante Ing. Giuseppe Galgano, si è concluso ieri il corso regionale per “Soccorritori Acquatici” rivolto a 17 unità operative in servizio presso tutti i Comandi della Puglia.

Il corso ha coperto aspetti teorici riguardanti il soccorso in acqua, con particolare attenzione ai pericoli degli ambienti acquatici e alle normative di sicurezza.

Questi contenuti sono stati affrontati presso la struttura VF di Brindisi, mentre le sessioni pratiche si sono svolte in mare aperto.

Le attività hanno incluso esercitazioni di nuoto con l’uso di equipaggiamenti di salvataggio, con simulazioni operative da spiaggia e da battello pneumatico.

Una sessione di addestramento notturno ha aggiunto ulteriore realismo, riproducendo scenari di intervento in condizioni di scarsa visibilità, sottolineando l’importanza della prontezza e competenza dei soccorritori in ogni condizione.