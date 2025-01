Il Comune di Villa Castelli è lieto di ospitare nuovamente Luigi de Magistris, politico ed ex magistrato, ex parlamentare europeo e due volte sindaco di Napoli, per la presentazione del suo ultimo libro, “Poteri Occulti”.

L’appuntamento è per martedì 14 gennaio alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare “Sen. Pietro Alò”.

Dopo il successo della precedente presentazione del libro “Fuori dal Sistema”, Villa Castelli si conferma un punto di riferimento per la riflessione sui temi della giustizia e della legalità. La comunità, seppur piccola, dimostra una grande vivacità culturale e un forte desiderio di confronto e partecipazione.

In questo nuovo saggio, de Magistris approfondisce ulteriormente le sue indagini sulla corruzione e la criminalità organizzata, svelando un quadro inquietante di un sistema di poteri occulti che da decenni condiziona la nostra Repubblica. Attraverso un’analisi lucida e documentata, l’autore ci conduce in un viaggio attraverso le collusioni tra mafia, politica e istituzioni, mostrando come questi poteri si siano infiltrati nel cuore dello Stato e abbiano minato i principi fondanti della nostra democrazia.

Partecipano:

Giovanni Barletta, Sindaco di Villa Castelli

Francesco Nigro, Assessore alla Cultura del Comune di Villa Castelli

Carmela Biondi, Presidente di Villa Castelli On Line Aps

Rocco Alò, Segretario PRC

L’ingresso è libero.

Il Comune di Villa Castelli invita cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare a questo importante momento di confronto e dibattito.