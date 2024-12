Domenica 15 dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli (BR), si terrà la cerimonia di premiazione del 2° Premio Letterario “Una Piazza di Libri” – Città di Villa Castelli. Dedicata al tema “Contro ogni Muro – Le barriere sociali e culturali che alimentano la violenza di genere”, la manifestazione rappresenta un importante momento di riflessione e confronto sulla violenza di genere, attraverso il potere della parola e dell’arte.

Organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Villa Castelli On Line Aps, con il sostegno del Comune di Villa Castelli, il concorso ha visto la partecipazione di numerosi autori che, con le loro opere, hanno affrontato un tema di grande attualità.

Una giuria di esperti, composta da Federica Marangio, Leonardo Palmisano e Maria Pia Vigilante, ha selezionato i lavori vincitori.

La serata sarà arricchita da momenti di danza, a cura della Scuola di Danza Bellanova e da esibizioni musicali al pianoforte di Valerio Pignatelli. Le opere vincitrici saranno interpretate da Francesco Cavallo, direttamente dall’Action Academy di Roma. Inoltre, sarà allestita un’esposizione di pittura dell’artista Francesca Cavallo.

Con questo evento, Villa Castelli si conferma un punto di riferimento per la cultura e la promozione di valori positivi, come la parità di genere e il rispetto per la diversità.