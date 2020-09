Il progetto di riqualificazione del Calvario, presentato alla Regione Puglia, dall’amministrazione comunale di Villa Castelli a guida Barletta, è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a 150.000 euro. Il progetto interessa l’intera area del luogo di culto cittadino che riveste per gli abitanti una notevole importanza religiosa e rappresenta per la comunità un importante punto di ingresso alla città.

“Così come annunciato in campagna elettorale e così come richiesto attraverso il progetto di riqualificazione presentato a Gennaio scorso, il Comune di Villa Castelli è destinataria di un finanziamento di 150.000 euro.

La Regione Puglia ha ritenuto il progetto meritevole e ci ha concesso questa somma che servirà a ridare splendore ad un importante luogo di culto e di ingresso della nostra città.

Le procedure di gara saranno già avviate nelle prossime ore e questo consentirà di dare prestissimo l’avvio ai lavori.

Grazie alla Regione Puglia e all’impegno costante della mia amministrazione e degli uffici preposti, questo posto riacquisterà l’immagine che merita”- dichiara il sindaco Giovanni Barletta.