Domenica 1 e lunedì 2 giugno a Brindisi, presso lo stabilimento balneare Guna Beach in località Apani- Torre Guaceto, si terrà per la prima volta ” VINILI IN SPIAGGIA – La Fiera del Disco”, due giornate dedicate agli appassionati del vinile e amanti dello stile vintage, il tutto a pochi passi dal mare , in un tratto meraviglioso della litoranea brindisina e con un intera area allestita per l’occasione ed attrezzata ad hoc per la manifestazione.

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 saranno fruibili per il pubblico un grande spazio coperto con espositori di ricercatissimi dischi, un mercatino del vintage, una area street food per il pranzo e la cena, un grande palco con le esibizioni di decine di artisti che selezioneranno tanta buona musica esclusivamente in vinile oltre ai servizi offerti dallo stabilimento come il noleggio di lettini e ombrelloni, il bar , le attività sportive e il ristorante.

Grazie al ricco parterre di standisti, provenienti da diverse città d’Italia, La Fiera del Disco soddisferà tutti i generi musicali: pop e rock anni 60/70, new wave, alternative rock, punk e post punk, elettronica, house, minimal, ma anche Jazz, Blues e sonorità affini, il garage anni 60 e 80 e tanti altri. Un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali.

Da sempre oggetto di culto per collezionisti e nostalgici, il “disco in vinile” sta diventando per tanti giovani il “nuovo supporto” tutto da scoprire con il suo inconfondibile suono caldo ed il fascino delle sue realizzazioni grafiche. Nonostante l’avvento dello streaming e del downloading digitale che consentono l’ascolto attraverso smartphone, tablet e pc, in qualunque luogo ed in qualunque momento, il vinile sta tornando prepotentemente sul mercato con dati di vendita in forte e costante aumento negli ultimi anni e che ha superato di gran lunga le vendita degli altri formati fisici (cd, dvd, blueray, cassette, ecc.), segno che sempre piu gente preferisce avere tra le mani un supporto fisico che offre oltre all’esperienza dell’ascolto anche l’esperienza visiva e tattile.

Sempre più speso infatti il formato fisico tende a progettare copertine e confezioni sempre più affascinanti a volte vere e proprie opere d’arte.

VINILI IN SPIAGGIA – La Fiera del Disco è organizzata dal Guna beach in collaborazione con Discordia, Barrique e Burz.

Sarà ad ingresso gratuito, aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 23.00 ed è possibile prenotare lettini e ombrelloni dal sito gunabeachclub.it