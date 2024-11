Grande soddisfazione per Tenute Lu Spada, che con i suoi vini biologici ha conquistato importanti riconoscimenti all’Organic Wine Award! Questi premi sono il frutto di un impegno profondo verso la sostenibilità e la qualità, valori che per l’azienda brindisina rappresentano il legame autentico con la nostra terra.

Avocetta (bianco Minutolo) ha conquistato l’oro con un punteggio di 93/100. Questo bianco di carattere ha stupito la giuria per la sua freschezza e mineralità, arricchita da un bouquet di note fruttate che ricordano albicocca e frutta esotica.

Laenius (Malvasia Nera) ha ricevuto la medaglia d’argento con 88/100. Apprezzato per il perfetto equilibrio tra dolcezza e tannini, Laenius offre al palato una complessità di sapori che incanta fin dal primo sorso.

Tuffetto (Negroamaro rosato), anch’esso premiato con l’argento e 83/100, ha colpito per l’armonia tra le note territoriali, come il sentore di melograno e rosmarino, e l’equilibrio tra il caratteristico amaro del Negroamaro e una piacevole morbidezza.

“I nostri vini possiedono un ottimo potenziale di sviluppo e continueranno a esprimersi nel tempo. Siamo grati a chi ci sostiene in questo percorso che celebra la nostra passione e il rispetto per la natura. Un ringraziamento speciale va al nostro enologo, il cui impegno è fondamentale in ogni calice che offriamo”.