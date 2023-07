La Volley Vipostore Francavilla mette a segno una mossa decisiva nel mercato pallavolistico, assicurandosi le prestazioni di una delle più promettenti palleggiatrici nel panorama nazionale: Noemi Moschettini.

Originaria di Monopoli, classe 2003, dopo alcune stagioni trascorse in giro per l’Italia Noemi Moschettini fa ritorno nella sua terra d’origine per indossare la maglia della Volley Vipostore Francavilla.

La talentuosa regista ha destato l’attenzione di molti sin da quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della pallavolo: a soli 10 anni ha intrapreso il suo percorso sportivo con l’Apulia Monopoli conquistando ben due volte il titolo di campionessa regionale Under 13.

La sua carriera è costellata da esperienze in diverse squadre italiane: a soli 13 anni ha debuttato in Serie B2 con il Castellana Grotte, per poi giocare come titolare a Cerignola nella stessa categoria. Successivamente, è approdata in B2 a Cuneo, dove è rimasta per due stagioni ed ha meritato l’opportunità di esordire in Serie A1 contro la corazzata Conegliano.

Nel 2021 si è trasferita a Palmi per disputare il campionato di B1 ma, a metà stagione, ha ricevuto la chiamata della prestigiosa Savino Del Bene, tornando nuovamente nella massima serie e contribuendo alla conquista della Cev Challenge Cup.

Noemi Moschettini ha condiviso il suo entusiasmo riguardo l’opportunità di giocare per la Volley Vipostore Francavilla: “La società e il coach mi hanno presentato un progetto ambizioso. La voglia di crescere e puntare in alto della società mi ha subito colpito. Tornare a giocare in Puglia per una realtà come quella di Francavilla è sicuramente stimolante. Ho già avuto modo di giocare per coach Tisci, sa come tirare fuori il meglio da ogni giocatore, come mantenere unito il gruppo e coinvolgere tutti per raggiungere grandi risultati. Sono entusiasta e pronta ad iniziare questa nuova stagione.”

Il secondo colpo di mercato di grande rilievo per la Volley Vipostore, che accoglie con entusiasmo una giovanissima promessa della pallavolo pugliese: Giorgia Prato affiancherà Noemi Moschettini per la stagione 2023/2024.

Nata nel 2007 e alta 179 cm, Giorgia Prato è una stella in ascesa nel panorama della pallavolo giovanile. Dopo importanti esperienze con società prestigiose come il Cutrofiano e la Fusion Venezia, la giovane palleggiatrice originaria di San Pietro Vernotico ha deciso di abbracciare il progetto della Volley Vipostore ed è pronta a dare il massimo con la maglia arancio-blu.

Atleta talentuosa e determinata, sotto la guida esperta di Coach Tisci, Giorgia Prato si prefigura come un elemento importante nel progetto della squadra.

“Ho scelto questa società perché da subito mi ha entusiasmato con il suo progetto”, ha dichiarato Giorgia. “Penso che sia ottima per la mia crescita tecnica, tattica e umana. Ne approfitto per ringraziare tutto lo staff per la fiducia che mi è stata data! Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura e mettermi in gioco. Spero presto di conoscere le nuove compagne ed i nuovi membri della società con cui lavorerò quest’anno, in bocca al lupo a noi!”

L’obiettivo dell’allenatore, Mister Tisci, è chiaro e ambizioso: costruire un roster composto per la maggior parte da giovanissime atlete sulle quali lavorare, creando una squadra competitiva e pronta ad affrontare un campionato che si prospetta molto duro.

Il futuro della pallavolo pugliese è nelle mani di atlete come lei, e la neopromossa società di Francavilla Fontana, con la sua filosofia di valorizzare i giovani talenti locali, è entusiasta di poter accompagnare Giorgia nel suo percorso di crescita e successi nel mondo della pallavolo.