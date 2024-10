In occasione dell’incontro di calcio tra Virtus Francavilla Calcio e Brindisi F.C., valido per il campionato di Serie D, che si disputerà domenica 27 ottobre 2024 presso lo stadio comunale di Francavilla Fontana, il Prefetto della Provincia di Brindisi ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nei comuni di Brindisi (ovviamente ricompresa la frazione di Tuturano) e San Pietro Vernotico. La decisione è stata presa a seguito delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, in accordo con l’Osservatorio Nazionale.

La determinazione, firmata il 22 ottobre 2024, trova fondamento in precedenti incidenti tra le tifoserie, culminati in disordini e turbative per l’ordine pubblico, in particolare durante l’incontro tra le stesse squadre del 27 novembre 2023. In quella occasione, vennero accesi fumogeni e si registrarono scontri non solo all’interno dello stadio, ma anche nella zona commerciale di Francavilla Fontana, generando gravi tensioni tra i tifosi.

Alla luce di tali episodi, le autorità hanno ritenuto necessario adottare misure preventive rigorose per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori disordini. Il Questore di Brindisi ha espresso parere favorevole, e il Prefetto ha ufficializzato il provvedimento che vieta la vendita di tagliandi ai residenti nelle zone a rischio.

Copia dell’ordinanza è stata trasmessa ai sindaci dei comuni interessati, nonché ai comandi provinciali delle forze dell’ordine, affinché siano messi in atto i controlli necessari. Eventuali ricorsi contro il provvedimento potranno essere presentati al TAR entro i termini di legge.