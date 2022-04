Incontro di calcio Virtus Francavilla-Foggia in programma il 16 aprile

In relazione all’incontro di calcio Virtus Francavilla-Foggia, in programma presso lo stadio comunale di Francavilla Fontana il prossimo 16 aprile, si informa che il Prefetto di Brindisi, con provvedimento adottato il 14 aprile 2022, ai sensi dell’art.2 del T.U.L.P.S., all’esito della riunione tecnica di coordinamento interforze tenutasi nella medesima giornata con la partecipazione dei vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, ha disposto la seguente misura:

– Divieto di vendita dei tagliandi alla tifoseria ospite

Nella circostanza verranno, altresì, predisposti a cura del Questore specifici servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio.