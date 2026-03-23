Dinamo Basket Brindisi – Basket Academy Catanzaro 69-67 (21-12; 25-29; 56-41; 69-67)

Dinamo Brindisi: Greco, Costabile 4, Stankovic 12, Mazzeo, Pulli 4, Gonzalez 18, Di Ianni 10, Sapiega 21, Cissè, Paciulli ne. Coach: Cristofaro

Basket Catanzaro: Greco, Battaglia 11, Tomcic 2, Gaye 6, Canestrari 8, Luzza 11, Okiljevic 6, Tyrtyshnyk 11, Giglio 5, Dozic 7, Falappi ne, Fomba ne. Coach: Sant’Ambrogio

Arbitri: Tornese-De Carlo

La Dinamo Brindisi conquista una vittoria emozionante e ricca di colpi di scena superando la Basket Academy Catanzaro 69-67 al PalaPentassuglia al termine di un finale thrilling. A decidere la sfida è il canestro allo scadere di Gonzalez, che con una giocata in solitaria fa esplodere di gioia i tifosi biancazzurri e regala alla squadra di coach Cristofaro un successo pesantissimo. Nonostante si giochi lontano dal PalaZumbo, la Dinamo continua la propria imbattibilità casalinga al termine di una gara giocata a lunghi tratti in maniera solida e convincente, arrivando anche a toccare il +18 prima della clamorosa rimonta ospite negli ultimi minuti.

Coach Cristofaro torna ad affidarsi al quintetto classico formato da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. Pronti via ed è Canestrari a trovare i primi tre punti della gara, ma la Dinamo risponde immediatamente con un parziale di 13-2, trascinata da Stankovic e Di Ianni. Gaye prova a ricucire con due canestri consecutivi, Sapiega si iscrive alla partita mentre Luzza replica dalla distanza. Il canestro di Stankovic chiude il primo quarto sul 21-12. Nel secondo periodo Catanzaro alza l’intensità difensiva e trova maggiore fluidità offensiva con Luzzi protagonista. Dopo tre minuti Okiljevic firma il sorpasso sul 25-24. La Dinamo però reagisce subito con cinque punti consecutivi di Gonzalez. I tanti errori al tiro da entrambe le parti rallentano il ritmo della partita, ma un canestro più fallo di Sapiega manda le squadre negli spogliatoi con i biancazzurri avanti 35-29.

Alla ripresa del gioco l’equilibrio resta apparente. Sapiega prova a spezzarlo portando il vantaggio sul +7, mentre la prima doppia cifra arriva con l’inchiodata in contropiede di Costabile per il 48-37. La Dinamo continua ad esprimere la propria pallacanestro colpendo dalla distanza con Sapiega e Di Ianni, chiudendo il terzo quarto sul 56-41. Negli ultimi dieci minuti i biancazzurri sembrano poter controllare la gara. La tripla di Gonzalez prova a scavare il solco e la Dinamo vola sul +18 (63- 45), sospinta dall’entusiasmo del pubblico del PalaPentassuglia. Catanzaro però è lontana dallo sventolare bandiera bianca. Sei punti consecutivi di Battaglia e la tripla di Giglio dimezzano lo svantaggio in pochi minuti. Gli ospiti continuano a risalire con la forza del collettivo e i tiri liberi di Tyrtyshnyk valgono il -1, prima della tripla di Battaglia che, con meno di un minuto da giocare, riporta avanti Catanzaro. Nel momento più delicato della gara sale in cattedra Gonzalez. Il venezuelano conquista un fallo sul tiro da tre punti e dalla lunetta fa 2/3, ristabilendo la parità. Catanzaro ha l’ultimo possesso ma Luzza sbaglia dalla distanza. E’ ancora Gonzalez a prendersi la scena, costruendosi la penetrazione vincente che sulla sirena consegna il 69-67 finale e una vittoria dal peso specifico enorme per la Dinamo.

I biancazzurri osserveranno ora il turno di riposo prima di tornare in campo nel turno infrasettimanale, dopo la pausa pasquale, fissato per giovedì 9 aprile sul campo di Molfetta.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi