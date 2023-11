Si è svolto ieri, martedì 7 novembre, “Living and working in Malta” il job day tenutosi presso la Sala Conferenze del Coordinamento Territoriale, sita in via Tor Pisana, a Brindisi.

L’evento, organizzato da EURES Malta ed EURES Puglia, in collaborazione con ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, ha fornito ai partecipanti tutte le informazioni necessarie sulle opportunità di lavoro e sul vivere a Malta, sui servizi offerti da EURES MALTA all’interno dei servizi per l’impiego e sulle numerose posizioni aperte nei tre settori– chiave dell’ospitalità e del turismo che assorbono il maggior flusso di lavoratori italiani verso Malta: hotel and catering industry, customer care e gambling and betting.

EURES, la rete gratuita di cooperazione europea dei servizi per l’impiego dedicata all’occupazione e alla mobilità internazionale dei lavoratori, offre servizi di informazione, consulenza e collocamento per coloro che cercano lavoro all’estero e per le aziende che cercano personale da altri paesi europei.

Creata nel 1994, EURES è stata concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori e per permettere ai cittadini europei di godere delle stesse opportunità, nonostante le barriere linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche e le diverse leggi sul lavoro.

L’incontro è stato accolto con particolare entusiasmo dai partecipanti alla ricerca di un’occupazione e desiderosi di fare un’esperienza in un contesto europeo. Durante l’incontro gli utenti hanno potuto confrontarsi con i referenti EURES, porre domande, chiarire dubbi e soddisfare tutte le loro curiosità sulle opportunità di impiego all’estero.

“Sono davvero molto soddisfatta” – afferma la Dott.ssa Bernadette Greco, Consulente EURES Regione Puglia – “per l’ampia partecipazione di pubblico che l’evento ha riscosso, attestazione della capillare ed efficace attività sinergica di promozione che Regione ed ARPAL Puglia, attraverso Centri per l’Impiego, svolgono per EURES.

“Sono anche molto orgogliosa” – continua la Greco – “della preparazione dimostrata in tale occasione dagli assistenti EURES, individuati nei Cpi, frutto dell’attenta e proficua attività di formazione del personale svolta”.

“Proseguiremo con sempre maggior dedizione la nostra costante attività di promozione delle opportunità di lavoro offerte dalla rete EURES che, a mio avviso,” – dichiara la Dott.ssa Anna Loparco, Responsabile Unico P.O. dell’Ambito territoriale di Brindisi e Provincia – “rappresentano delle importanti occasioni di crescita professionale per la nostra utenza e quindi per il nostro territorio”.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it