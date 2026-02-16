Davanti ad un pubblico numeroso e caloroso la Olio Pantaleo Fasano , vince in maniera netta contro la Itas Trentino. La Olio Pantaleo Fasano determinata ha affrontato le trentine con il chiaro intento a di far suo l’incontro con il piglio giusto e con l’intento di non concedere nulla alle avversarie. Prestazione collettiva di altissimo livello per il roster fasanese diretto da coach Paolo Totero che approccia alla gara con grande personalità. Gara che vede salire in cattedra una grande Claudia Provaroni MVP del match (17 punti e il 40% a rete) nonostante un pericoloso scontro di gioco che la tiene ferma per quasi tutto il secondo set. A coronare la bella vittoria una super Piia Korhonen (21) e una grandiosa Candela Salinas (20). Un successo che porta la firma del libero Federica Vittorio e dei due centrali Laura Franceschini(6) e Federica Piacentini(10). Il tutto sotto la super visione del capitano e regista Margherita Muzi (1).

Una vittoria che lancia la Olio Pantaleo a 15 punti in classifica generale che le vale la sesta posizione a scapito proprio della Itas Trentino e del Melendugno prossima avversaria nel 4 turno,infrasettimanale, di questa seconda fase

La partenza delle fasanesi e decisamente ottima, al punto che ben presto la compagine locale si trova avanti con un parziale di+6 (13-7). Pronta la reazione delle ospiti che in un paio di occasioni riescono a portarsi a 1 sola lunghezza di distanza. Ma negli scambi finale il set viene incassato dalle fasanesi grazie anche ad una Salinas in netta crescita. Nel secondo set la musica cambia complice una Olio Pantaleo che subisce oltremisura il ritorno delle ospiti che ben presto scappano sul 3-9 grazie alle efficaci giocate di Irbe Lazda (24). Nel mezzo un scontro fortuito tra Claudia Provaroni e Margherita Muzi che restano contuse. La palleggiatrice resta al suo posto mentre per l’esperta Provaroni e costretta ad uscire. Al suo posto Aurora Del Freo. Set dove le fasanesi subiscono il contraccolpo psicologico e il game finisce facilmente tra le mani delle ospiti che lo chiudono a proprio favore. Ma di li in poi la gara cambia. Le fasanesi tornano prepotentemente a guidare il match con una Provaroni, che dopo il suo rientro in campo, diventa il punto di riferimento del match con giocate incredibili che fiaccano la resistenza delle ospiti trascinando le proprie compagne alla prima vittoria interna della Pool Promozione.

“Sono molto contenta della prestazione che abbiamo disputato e dei 3 punti che abbiamo portato a casa. Purtroppo noi da inizio anno abbiamo questa piccola caratteristica che in quasi tutti i match siamo attraversati da momenti bui come quello occorso nel secondo set. Questa volta però la reazione a quel momentaccio è stata quella giusta e ci ha permessi di tornare ad essere la squadra che sappiamo di essere. Abbiamo riscattato la brutta prestazione di domenica scorsa anche grazie ad una settimana di lavoro perfetta. Non abbiamo un giocatore che può risolvere la partite da sola. Siamo un piccolo gruppo di formichine che devono lavorare insieme ed in perfetta sintonia. E quando riusciamo a fare questo tutto diventa più facile. L’obiettivo era la salvezza? Noi non ci abbiamo mai creduto perché siamo certe che il nostro posto e qui dove siamo e fino alla fine diremo sempre la nostra”.

Olio Pantaleo Volley Fasano – Itas Trentino 3-1

(25-22 13-25 25-21 25-21)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 6, Muzi 1, Salinas 20, Piacentini 10, Korhonen 21, Provaroni 17, Vittorio (L), Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

Itas Trentino: Ristori Tomberli 10, Marconato 8, Monza 4, Pamio 12, Cosi 10, Lazda 24, Laporta (L), Giuliani 2, Colombo, Andrich, Guerra, Iob, Zeni. All. Beltrami.

Giada Amatori