La Olio Pantaleo Fasano nei play-off della Pool Promozione di Serie A2-Tigotà ospita la Nuvolì Altafratte Padova ,l’incontro si disputerà domenica 29 marzo con inizio fissato per le ore 18.00. Gara particolare per entrambe le società che per la prima volta nella loro storia raggiungono questo importante traguardo sportivo. Un match stabilito dalla posizione finale dei due roster nel girone di Pool Promozione conclusosi nello scorso week-end. Terzo posto per la Altafratte Padova e ottavo per la Olio Pantaleo Fasano. Società sportive già avversarie nel Girone B della regular season che le ha viste poi qualificarsi nel girone principe di questo campionato. Campionato che ha certificato la terza posizione finale del roster padovano con 39 punti realizzati e ben 27 per la Olio Pantaleo. Squadra fasanese decisamente indigesta alle padovane che in regular season hanno lasciato ben 3 punti alle ragazze di coach Paolo Totero. Nella gara di andata le gialloblù riuscirono ad andare in vantaggio per 2-0 salvo poi subire una rimonta importante che permise all’Altafratte di portare a casa due punti. Nella gara di ritorno però la musica cambia completamente con una Olio Pantaleo completamente trasformata che rifila alle venete un secco 3-2 finale cominciando così la scalata vincente alla 4° posizione che di fatto ne decreta la matematica salvezza con l’accesso nella Pool Promozione.

Quarti di finale che deciderà chi in semifinale affronterà la vincente di Melendugno – Busto Arsizio. Semifinaliste che saranno decise con match di andata e ritorno. Primo appuntamento in casa delle peggior classificata. In caso di parità di punti conquistati nel doppio appuntamento si ricorrerà al golden-set che si svolgerà alla fine del secondo match.

Partita molto complicata per Margherita Muzi e compagne contro un roster decisamente proiettato verso un finale di stagione importante dopo 3 stagioni di serie A2. Roster allenato da coach Marco Sinibaldi e formato da atlete di riprovata esperienza come le schiacciatrici Cristina Fiorio, Erika Esposito e Lisa Esposito, l’opposto Marie Hanle e Giorgia Mazzon, le centrali Laura Bovo e Greta Catania e il libero Marianna Maggipinto.

Olio Pantaleo Fasano che arriva a questo delicato appuntamento dopo una vittoria salutare in quel di Messina che ha visto tornare alla vittoria il roster fasanese dopo ben 4 stop consecutivi. Roster completamente a disposizione di coach Paolo Totero compresa la giovanissima palleggiatrice Angelica Rubino, già convocata nel derby interno contro il Melendugno.

“Sarà una gara molto particolare per noi che al primo anno in questa categoria siamo chiamati a disputare un quarto di play-off cosi importante. Conosciamo bene i nostri avversari cosi come loro conoscono noi. Dobbiamo dimenticare le due belle gare disputate in regular season prendendo coscienza della loro attuale forza che le ha portato al terzo posto in questa Pool Promozione. Bisogna ritrovare la stessa determinazione che abbiamo dimostrato di avere nel periodo migliore della stagione che ci ha portato a raggiungere questo traguardi storici”. Paolo Totero.

Match di ritorno che si svolgerà in quel di Trebaseleghe il 2 aprile prossimo alle ore 20.00.



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