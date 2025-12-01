Prima di ritorno del campionato di Serie A2/F e ritorno alla vittoria per Olio Pantaleo Fasano che sconfigge il Valsabbina Millenium Brescia rilanciandosi in campionato. Le giallo blu locali interrompono una striscia di risultati negativi di ben sei turni, la partita non era delle più semplici contro una delle migliori formazioni di questo Girone B, che nonostante una serata non proprio esaltante ha dimostrato di avere i giusti numeri per il grande salto di qualità nel massimo campionato nazionale. Una Olio Pantaleo, trascinata da strepitosa Federica Vittorio (MVP della gara) e da una splendida Claudia Provaroni, che ha finalmente dimostrato di avere ottime capacità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario con un pizzico di fiducia in più nei propri mezzi. Una vittoria che dà consapevolezza del proprio valore e che lascia ben sperare per questo girone di ritorno

La gara si apre con un sostanziale equilibrio interrotto sul 7-7 dalle ospiti che provano una fuga approfittando di un buon break. Ma la Olio Pantaleo non ci sta, e prima pareggia il conto (19-19), e poi arriva ad un emozionante punto a punto finale spuntandola per 28-26. Alla ripresa del match le ospiti ingranano la giusta marcia e dopo un iniziale 7-7 piazzano un 0-3 che le permette di contenere le fasanesi pareggiando così il conto dei set (1-1). Nel terzo game arriva la Olio Pantaleo che non ti aspetti con un iniziale 5-2 che mette a distanza la Millenium Brescia che cede alle efficaci giocate nonostante i tentativi di coach Solforati di rimescolare le carte in campo. Olio Pantaleo in fiducia, Millenium Brescia arrabbiata. Infatti nel quarto set la reazione delle leonesse e veemente e grazie a delle giocate eccellenti messe in campo da Arianna Vittorini, Giorgia Amoruso e Lea Orlandi mantengono Margherita Muzi e compagne a distanza pareggiando la gara (2-2). Al tie-break succede l’imponderabile. La fasanesi piazzano un micidiale break di 8-0. La Millenium Brescia subisce il colpo commettendo molti errori al cospetto di una Olio Pantaleo precisa ed efficace. Giorgia Amoruso prova a dare la carica alle sue (11-4), ma Candela Solinas non è della stessa idea (13-7). Piia Korhonen firma il set point (14-8) e Federica Piacentini chiude la battaglia (15-8). La Olio Pantaleo porta a casa una vittoria strepitosa tra il tripudio dei suoi tifosi e la gioia di coach Paolo Totero.

“Questa settimana le ragazze hanno lavorato bene e meglio delle altre volte e mi hanno dimostrato di avere fame di vittoria – afferma il tecnico fasanese – Il nostro avversario è un roster di altissimo livello con dei valori tecnici molto elevato ma questo non ci ha spaventato. Oggi le ragazze sono state davvero strepitose contro una top del nostro girone ma ho visto le mie atlete sul pezzo e con grande spirito di sacrificio. Grande prestazione corale dove tutti hanno sfruttato al meglio le proprie caratteristiche che ha messo in difficoltà le nostre avversarie. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare già al prossimo turno tornando subito in palestra per preparare le prossime gare”.

Una gara che visto una grande prestazione del libero Federica Vittorio MVP della gara capace di annullare molti attacchi bresciani rilanciando la manovra d’attacco delle proprie compagne.

“Oggi serviva la partita perfetta e così è stato – afferma il libero gialloblù – Questo MVP lo condivido con tutte le mie compagne perché siamo state molto brave, in settimana ci siamo allenate benissimo e ci siamo meritati questa vittoria. Sapevamo che dall’altra parte della rete c’era un grande avversario ma non volevamo sprecare questa occasione. Infatti abbiamo preso consapevolezza delle nostre potenzialità e della nostra forza aiutandoci tantissimo su tutte le palle e finalmente e venuta fuori una grande prestazione di squadra. Nei momenti decisivi siamo riusciti a rimanere lucide portando a casa due punti molto importanti per questo campionato. Abbiamo anche sprecato qualcosa ma va bene così”.

Olio Pantaleo Volley Fasano – Valsabbina Millenium Brescia 3-2

(28-26 20-25 25-18 21-25 15-8)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 5, Salinas 22, Piacentini 8, Korhonen 18, Provaroni 19, Franceschini 5, Vittorio (L), Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro. All. Totero.

Valsabbina Millenium Brescia: Michieletto 4, Modestino 4, Prandi 4, Amoruso 22, Olivotto 9, Vernon 3, Parrocchiale (L), Struka 19, Vittorini 6, Orlandi 4, Arici, Schillkowski. All. Solforati.

Risultati:

Nuvolì Altafratte Padova – Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (18-25, 25-22, 28-26, 25-18); Volley Modena – Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (21-25, 18-25, 25-19, 20-25); Olio Pantaleo Volley Fasano – Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (28-26, 20-25, 25-18, 21-25, 15-8); Clai Imola Volley – Panbiscò Leonessa Altamura 3-1 (26-24, 25-12, 15-25, 25-21); Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (23-25, 25-23, 24-26, 22-25).

Classifica

Cda Volley Talmassons Fvg 27, Nuvolì Altafratte Padova 21, Valsabbina Millenium Brescia 20, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Futura Giovani Busto Arsizio 15, Clai Imola Volley 14, Panbiscò Leonessa Altamura 12, Olio Pantaleo Volley Fasano 10, Trasporti Bressan Offanengo 10, Volley Modena 5.

Giada Amatori