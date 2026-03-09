Si giocherà oggi a Trento la seconda trasferta consecutiva per la Olio Pantaleo ,la squadra di volley di Fasano che gioca in A2 Match decisivo per le ambizioni della Olio Pantaleo scivolata al nono posto in classifica insieme a Melendugno e Itas Trentino. Stasera le fasanesi sfidono la Itas Trentino reduce da due sconfitte consecutive ultima in ordine di tempo quella contro la capolista Brescia. Nel match di andata le fasanesi furono protagoniste di una grande prestazione battendo le trentine con un netto 3-1. Protagonista assoluta del match Claudia Provaroni che nonostante un piccolo infortunio patito nel secondo set, imperversò nella difesa ospite mettendo in crisi le trentine. Per questa gara di ritorno problemi di formazione per coach Alessandro Beltrami che per questo impegno importante dovrà rinunciare alla palleggiatrice Sofia Monza. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione del ginocchio destro con lesione parziale di primo grado del legamento collaterale mediale. La palleggiatrice gialloblù dovrà osservare un periodo di riposo di circa trenta giorni e in questo periodo cederà il testimone della regia a Giada Guerra, già protagonista di un ingresso a partita in corso molto positivo nella sfida del PalaGeorge. Roster al completo invece per coach Paolo Totero che dopo qualche giorno di problemi influenzali, ritrova tutte le sue atlete in buona forma. Match molto delicato tra due roster in piena lotta per scalare la quinta posizione distante 7 punti ma ancora a portata di mano di entrambi i roster. Una Olio Pantaleo reduce da ben due sconfitte consecutive e quindi desiderosa di correggere immediatamente questo trend negativo.

“Il nostro girone di ritorno non é iniziato nel migliore dei modi. Contro Roma e Costa Volpino sono arrivate due sconfitte e ci dispiace non aver conquistato punti, anche se penso che questi risultati siano stati un po’ bugiardi. Per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari, poi, abbiamo pagato di discontinuità, specie alla fine dei set, sprecando l’occasione di poterlo chiudere a nostro favore. In entrambe le gare abbiamo avuto momenti estremamente positivi e momenti in cui perdiamo di lucidità cadendo in una serie di errori che ci innervosiscono e in cui l’avversario approfitta e accelera. Ora è tempo di recuperare le energie, già lunedì ci aspetta un’altra trasferta impegnativa. Trento si conferma un’ottima formazione, molto fisica e con un gioco ordinato, che fa delle sue mura amiche una vera fortezza. In casa nostra avevamo fatto una prestazione di alto livello in tutti i fondamentali mettendole in grosse difficoltà. Abbiamo pochi giorni per prepararci ma abbiamo voglia di riscattare queste sconfitte, penso sarà importante ripartire dal nostro gioco, trovando quella determinazione e cattiveria sportiva che forse ci é mancata nelle ultime gare. ” Federica Vittorio

L’incontro è previsto alle ore 20,30 presso il Sanbàpolis di Trento, sarà arbitrato dalla coppia Marta Mesiano, Simone Fontini mentre al video check ci sarà Mirco Crivellaro

Giada Amatori