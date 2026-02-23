Gara senza storia per le ragazze fasanesi che in questo turno ,giocato in casa ,hanno surclassato il fanalino di coda Gruppo Formula3 Messina portando a casa l’intera posta in palio. Gara mai in discussione per Margherita Muzi e compagne che approcciano bene al match e con molta determinazione mettono sotto pressione le giocatrici siciliane che nonostante qualche tentativo di rimonta cedono il passo alle padrone di casa. Vittoria che rilancia in classifica le fasanesi a caccia della miglior posizione per affrontare il primo turno play off di questa Pool Promozione in maniera più agevole.

Match importante per due roster reduci da sconfitte che hanno lasciato l’amaro in bocca. Dopo un parziale equilibrio la Olio Pantaleo cerca la fuga con un primo break (10-6). Decisivi per questa prima parte i punti messi a segno da Piia Korhonen. Nonostante la reazione delle siciliane con un’ottima Giulia Viscioni il vantaggio delle fasanesi rimane invariato. Intanto a salire in cattedra è Candela Salinas che con molta precisione mette a terra una serie di attacchi che permettono alla Olio Pantaleo di arrivare al set ball con un vantaggio di ben 4 punti, chiuso da un ottimo attacco di Claudia Provaroni (25-20). Ripartenza all’insegna del massimo equilibrio con Messina prova una fuga in avanti con Aneta Zojzi e Giulia Viscioni che spingono l’attacco giallorosso (7-10). Intanto Fasano organizza la rimonta e con Candela Salinas raggiunge il 13 pari. Messina che cede sotto i colpi di un attenta Federica Piacentini sempre efficace a muro e con la solita Salinas. (21-16). Siciliane che si ritrovano a ad inseguire le fasanesi che, in pochi minuti, chiudono anche il secondo set (25-17). Ottima la ripartenza del terzo set della Gruppo Formula3 Messina che con un netto 4-1 mette in difficoltà le gialloblù, ancora una volta costrette ad una precipitosa rimonta con la premiata ditta Korhonen-Salinas-Piacentini che, con molta precisione allungano a +3 lasciando il Messina a 6. (10-6). Un vantaggio che scuote le ospiti che, approfittando di un calo di tensione delle locali accorciano sul 18-17. Ma Le ragazze di coach Paolo Totero non ci stanno e riprendono a martellare la difesa ospite portandosi sul 21-19. Momento favorevole macchiato da un problema fisico occorso a Laura Franceschini out per un problema alla caviglia destra. Entra Amelie Pixner che partecipa alla manovra gialloblù con molta efficacia piazzando un doppio ace che chiude i conti del terzo set e del match (25-20).

“Non era una gara facile perché venivamo da tre gare consecutive, e dopo la trasferta in quel di Melendugno che ci ha impegnato molto. Infatti non c’è stato molto ritmo e in alcuni momenti abbiamo perso un pò di lucidità. A questo punto della stagione e con una Pool Promozione così difficile la stanchezza si fa sentire quando gli impegni sono ravvicinati. Oggi dovevamo battere bene essendo ordinati a muro e in difesa per contenere i loro attacchi. Le ragazze lo hanno fatto molto bene e complimenti a loro. Contro Melendugno non c’è stato il giusto approccio e le salentine sono state molto brave a non farci rientrare in partita. Oggi dovevamo cercare un riscatto dopo quella partita tornando ad essere squadra giocando bene per tornare all’obbiettivo che ci siamo prefissati in questa seconda fase. Quello di fare più punti possibili contro qualsiasi formazione”. Paolo Totero.

Un plauso particolare per Candela Sol Salinas MVP della gara con i suoi 16 punti messi a referto grazie ad una prestazione veramente importante.

“Peccato per la gara scorsa ma in questa abbiamo ritrovato forza e determinazione che ci ha permesso di vincere il match. Abbiamo avuto una settimana difficile con tre gare in pochi giorni che ci hanno procurato qualche acciacco di troppo ma ce l’abbiamo fatta e siamo contente. Oggi siamo state molto attente approcciando bene e reagendo ottimamente ai momenti più difficili. Dedico questo MVP a mio padre che è venuto a trovarmi e che proprio oggi festeggiava il suo compleanno. Nei prossimi giorni testa al prossimo impegno di domenica prossima contro la Roma dove speriamo di disputare un’altra gara bella a favore del nostro pubblico”. Candela Sol Salinas.

Grande soddisfazione per l’intero gruppo della Olio Pantaleo per l’ingresso in campo di Amelie Pixner, al posto dell’infortunata Laura Franceschini, autrice di un finale importante con i due ace finali che hanno chiuso la partita.

Giada Amatori

Olio Pantaleo Volley Fasano – Gruppo Formula 3 Messina 3-0

(25-20 25-17 25-20)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 7, Muzi 1, Salinas 16, Piacentini 6, Korhonen 11, Provaroni 8, Vittorio (L), Pixner 2, Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

Gruppo Formula 3 Messina: Zojzi 13, Landucci 4, Felappi 9, Viscioni 15, Campagnolo 3, Rizzieri 1, Ferrara (L), Colombo 1, Oggioni, Tisma, Galic, Kiss. All. Freschi.

ARBITRI: Resta, Chiriatti.



Risultati 5° giornata Pool Promozione serie A2

Cda Volley Talmassons Fvg – SMI Roma Volley 3-0 (25-18, 25-12, 25-19); Olio Pantaleo Volley Fasano – Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-20, 25-17, 25-20); Valsabbina Millenium Brescia – C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-15, 25-22, 25-15); Futura Giovani Busto Arsizio – Narconon Volley Melendugno 0-0 (); Itas Trentino – Nuvolì Altafratte Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-22).

Classifica 5° giornata Pool Promozione serie A2

Valsabbina Millenium Brescia 30, Cda Volley Talmassons Fvg 27, C.B.L. Costa Volpino 21, Nuvolì Altafratte Padova 21, SMI Roma Volley 19, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Itas Trentino 17, Narconon Volley Melendugno 16, Futura Giovani Busto Arsizio 15, Gruppo Formula 3 Messina 5.

