La Pantaleo Podio Volley Fasano al Vigna Marina di Fasano chiude il girone di andata ospitando la Sirdeco Volley Pescara, fanalino di coda del girone D e allenato da coach Luisa Fusco. Impegno da non sottovalutare per le gialloblu fasanesi chiamate a dare continuità ai loro risultati in attesa dei prossimi e decisivi impegni. Intanto sabato prossimo la concentrazione massima deve essere rivolta alle abruzzesi che nonostante una classifica difficile che le condanna all’ultimo posto con soli due punti conquistati nell’unica vittoria stagionale ottenuta al tie-break in quel di Caltanissetta, continuano a sperare in una rimonta salvezza. “È una gara da giocare col massimo impegno – afferma coach Paolo Totero – e con molto rispetto nei confronti dei nostri avversari. Dobbiamo continuare a concentrarci su quello che facciamo in settimana per cercare di mantenere sempre alti i ritmi di gioco per questa gara e per i prossimi impegni”.

Per quest’ultimo impegno del girone di andata roster al completo per coach Totero.

Intanto la Fipav ratifica ufficialmente la decisione del ritiro dall’attuale campionato del Volley Traina – Caltanisetta riservandosi eventuali decisioni in merito allo svolgimento dello stesso.

Match in programma sabato 18 gennaio presso il Palasport di Vigna Marina – Fasano con inizio fissato alle ore 17.00.

Direzione arbitrale affidata ai signori Giuseppe Cinquepalmi e Claudia Francavilla

Giada Amatori