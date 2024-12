Dimenticare la sconfitta dello scorso turno era l’obbiettivo della Pantaleo Podio Volley Fasano e così è stato, battendo dinanzi al suo pubblico la Iannino Volley Santa Teresa Riva. I primi si sono giocati in maniera spettacolare dalle due formazioni dove le siciliane facevano vedere di non essere venute in Puglia per una passeggiata impegnando oltremodo la squadra di coach Paolo Totero. Quando ci si aspettava di vedere una reazione delle siciliane allenate da coach Alessandro Prestipino per portare al tie break, si assiste ad uno show di una Pantaleo precisa e efficace che annichilisce le messinesi. Pantaleo che così consolida la sua leadership in vetta al girone D. “Siamo partiti molto contratti – afferma coach Paolo Totero – perché oggi cera l’incognita di come potevamo reagire dopo aver perso a Roma contro il Santa Lucia. Dopo una sconfitta anche se parziale c’è sempre un pò di amarezza e coaì siamo stati protagonisti di due set molto equilibrati commettendo un bel pò di errori. Poi però nel terzo siamo venuti fuori con molto più ordine sia nel servizio e soprattutto a muro. Oggi però devo spendere un grande elogio a capitan Valentina Martilotti che nei primi due set ha letteralmente trascinato la squadra facendo un lavoro eccezionale portando al suo stesso livello di attenzione tutte le compagne. Oggi era importante vincere a punteggio pieno per un pronto riscatto ma ancora una volta abbiamo avuto la riprova di un campionato molto equilibrato dove importante sarà gestire la pressione che incontreremo in tutte le gare”.

A fine gara un grande abbraccio da parte di tutte le giocatrici e la dirigenza gialloblù a Sofia Negro, che negli scorsi giorni ha brindato alla laurea magistrale in “Psicologia dell’intervento nei contesti relazionali e sociali” conseguita presso l’Università del Salento con uno strepitoso 110 e lode. Momento cristallizzato a fine gara con una foto ricordo molto particolare.

Una vittoria che precede la prossimo impegnativa trasferta in quel di Arzano contro la Lu.Vo Barattoli sconfitta in quel di Pomezia.

Pantaleo Podio Fasano-Iannino volley Santa Teresa di Riva: 3-0

(28-26; 25-23; 25-11)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini, Albano 6, Negro 4, Di Coste, Campana 10, Vinciguerra 8, Botarelli, De Dominicis, Martilotti 16, Soleti 10, Vittorio. All. Totero.

Iannino volley Santa Teresa di Riva: Agbortabi 7, Iacona 1, Anello 10, Salvestrini 6, Giudice, Picchi 2, Spitaleri, Marsengo 6, Bonfitto, Andeng 1, Santoro, Bertiglia 5. All. Prestipino.

Arbitri: Rutigliano e Martini.

Giada Amatori