Disavventura per i passeggeri di un volo di linea il 5 gennaio 2023. Un Airbus A319-100 Easyjet Europe, registrato OE-LQE, che effettuava il volo U2-2825 da Milano Malpensa a Brindisi, una volta decollato ha puntato verso sud per poi dirigersi a Brindisi e mentre era sulla rotta FL390 a circa 110 miglia a nord-est di Napoli, l’equipaggio ha deciso di dirottare su Napoli a causa del guasto di un computer di gestione del volo. L’aereo è atterrato senza incidenti sulla pista 24 di Napoli circa 25 minuti dopo. Alla fine, per fortuna, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutto si è risolto per il meglio. I passeggeri, una volta arrivati a Napoli e dopo aver aspettato 80 minuti, sono ripartiti raggiungendo Brindisi con un ritardo di 1:45 ore.