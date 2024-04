Water Store sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e la Umana Reyer Venezia, in programma domenica 28 aprile al PalaPentassuglia alle ore 18:15.

Silver Sponsor della società biancoazzurra, Water Store accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante l’intera giornata per l’ultima partita casalinga fondamentale nel finale di stagione Legabasket Serie A.

Leader nei distributori di acqua in Puglia e Basilicata delle migliori aziende italiane ed internazionali del settore, la Water Store nasce nel 1999 con l’obiettivo di sviluppare una realtà in grado di soddisfare tutte le esigenze di approvvigionamento dell’acqua in casa e sul posto di lavoro ed è portata avanti dai 3 soci Maurizio Fiume, Danilo Marra e Alessandro Nani che si avvalgono del prezioso aiuto di una serie di collaboratori specializzati nel settore e grandi professionisti.

“Siamo al fianco della New Basket Brindisi come fornitori praticamente da oltre un decennio” – dichiara l’amministratore Alessandro Nani – “E sia il sottoscritto che i miei due soci, abbiamo sempre pensato che una realtà sportiva così importante come quella della Happy Casa, vada supportata in ogni maniera. Con il direttore marketing Fanigliulo è nata inoltre una grande amicizia che ci vede passare e trascorrere ore liete e momenti piacevoli anche fuori dal mondo basket ma è con lui che abbiamo iniziato da tempo un percorso lavorativo che ci vede sviluppare commercialmente il nostro brand al fianco di tanti altri partner della società e nel territorio pugliese, un lavoro proficuo e fatto in maniera importante tanto da averci portato con grande piacere ed entusiasmo a diventare uno dei nuovi silver sponsor di questa grande famiglia biancoazzurra”.

Ad oggi l’azienda è in grado di fornire una gamma di servizi che vanno dalla consegna a domicilio dei boccioni, in ufficio come in casa, alla fornitura degli impianti collegati all’acqua di rete per tutte le tipologie di clienti, all’installazione e gestione di tutti gli impianti per il trattamento dell’acqua mantenendo standard qualitativi altissimi e con design moderni uniti a una super tecnologia. Con la sede operativa e organizzativa a Brindisi, in Via Enrico Fermi 5/E nella zona industriale, là Water Store nel corso di questi anni ha portato avanti con successo la propria mission facendo del servizio su misura il proprio punto di forza oltre all’assistenza continuativa nel corso del tempo a tutti i clienti.

A partire dalle ore 16:45, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di grande passione e calore. La partita sarà visibile in diretta dalle ore 18:15 su DAZN e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.

Happy Casa Brindisi & Water Store insieme per una domenica di grande sport!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi