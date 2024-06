Ieri sera 3 giugno 2024 alle ore 19.00, presso la sala bussola dell’ hotel Nettuno di Brindisi, in concomitanza con l’11^ edizione dell’evento “Winemaker & Sommelier”, si è tenuta l’ultima lezione del corso di sommelier di primo livello magistralmente condotta dal prof. Dr. Giuseppe Baldassarre, componente del direttivo nazionale ed uno dei massimi esperti nel mondo del vino stimato a livello nazionale ed internazionale. Al termine della lezione vi è stata la premiazione di tutti i candidati che hanno superato a pieni voti il corso di primo livello, tra cui si annoverano imprenditori della Enogastronomia brindisina, avvocati, medici, ingegneri commercialisti, dirigenti aziendali, enologi, studenti universitari, dipendenti pubblici, insegnanti etc. etc.

Al termine dell’ evento “Winemaker & Sommelier” il delegato brindisino dr. Rocco Caliandro ha ringraziato pubblicamente tutte le aziende partecipanti all’evento, i docenti del corso, lo staff e il Cav. Antonio Giaimis, gia’ Luogotenente C.s. dei Carabinieri che con la sua caparbietà e determinazione e’ stato uno degli attivi promotori affinché nella città brindisina riprendessero i corsi dell’Ais.

La manifestazione è stata un momento di incontro e confronto di alcuni produttori di riferimento in Puglia che quotidianamente coniugano passione, impegno e professionalità affinché venga dato lustro al loro territorio e rappresenta un vero e proprio meeting di tutti i Sommelier AIS, dei corsisti del corso di I livello da poco ultimato.

Tale evento al quale hanno partecipato in tanti e’ l’emblema di una città che vuole riprendersi un ruolo importante nello sviluppo enogastronomico e che esplicita il desiderio di una comunità che ha voglia di riscatto.