Piazza Ciaia pronta ad ospitare gli spettacoli di Peppe Servillo & Solis String Quartet (Festival Metropolitano Bari in Jazz) e Valerio Lundini & i Vazzanikki (Luce Music Festival) organizzati con il sostegno del Comune di Fasano nell’ambito del cartellone di eventi estivi Wow! Fasano.

È ancora possibile effettuare le prenotazioni per i due spettacoli ad ingresso gratuito che vedranno piazza Ciaia trasformarsi nuovamente in un teatro a cielo aperto.

Lo spettacolo di Peppe Servillo & Solis String Quartet, “M’aggia curà”, organizzato dal Festival Metropolitano Bari in Jazz e dal Comune di Fasano, inizialmente previsto per domani, martedì 20 agosto, in piazza Ciaia, é rinviato causa maltempo a giovedì 22 agosto, sempre in Piazza Ciaia alle ore 21:00.

Le prenotazioni effettuate ed effettuabili tramite l’app Eventbrite restano ugualmente valide nonostante il cambio data.

https://www.eventbrite.com/e/peppe-servillo-solis-string-quartet-tickets-995897003747?aff=oddtdtcreator

“Innamorati Della Vita Tour”, lo show musicale di Valerio Lundini & i Vazzanikki del prossimo mercoledì 21 agosto, sempre in piazza Ciaia alle ore 21:00, il link per prenotare l’ingresso gratuito è il seguente https://link.dice.fm/e22a62965b6f

Le aree parcheggio consigliate in occasione dei due concerti in Piazza Ciaia sono:

• per chi proviene dalla Statale 172 (ingresso stadio “Vito Curlo”, via Nazionale dei trulli) le aree di parcheggio consigliate sono quelle di piazza della Costituente e largo Palmina Martinelli.

• per chi proviene dalla Statale 379 e dalla Statale 16 (ingresso via Roma) si consiglia il parcheggio nell’area del Supermercato Famila – Mc Donald’s (via Roma), oppure nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo e cimitero.

Si invita il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità. Le aree individuate sono tutte in prossimità della piazza che potrà essere raggiunta a piedi.

Ufficio Stampa

Città di Fasano