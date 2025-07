È tutto pronto per il grande concerto dei Coma_Cose in piazza Ciaia. L’evento, ad ingresso libero e gratuito, è organizzato in sinergia da Luce Music Festival e Comune di Fasano nell’ambito del cartellone estivo di eventi WOW! Fasano 2025.

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio, alle ore 21. Protagonisti della serata i Coma_Cose, duo milanese composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), che ha recentemente conquistato il pubblico con la hit Cuoricini, presentata al Festival di Sanremo 2024. Dopo il grande successo al Festival della Canzone Italiana, i Coma_Cose hanno scalato le classifiche radiofoniche e digitali e sono pronti a infiammare il pubblico di Fasano con un concerto coinvolgente. La loro musica, un mix di indie pop, rap ed elettronica, si sposa con testi profondi e riflessivi, promettendo un’esperienza unica per gli spettatori.

Per facilitare l’arrivo al concerto in piazza Ciaia, sono consigliate le seguenti aree parcheggio:

• per chi proviene dalla Statale 172 (ingresso stadio “Vito Curlo”, via Nazionale dei Trulli) le aree di piazza della Costituente e largo Palmina Martinelli; per chi proviene dalla Statale 379 e dalla Statale 16 (ingresso via Roma) l’area del Supermercato Famila – McDonald’s (via Roma) o quella nei pressi dell’ex Mercato Ortofrutticolo (via Fascianello).

Si invita il pubblico a utilizzare le aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e fluidità della viabilità.

Tutte le aree indicate sono situate a breve distanza dalla piazza, raggiungibile a piedi in pochi minuti.

L’ingresso all’area concerto, invece, avverrà esclusivamente da Corso Garibaldi.

