Da Marcus Miller a Noemi, da Dolcenera a Valerio Lundini e Paolo Belli, passando per Serena Brancale e Mario Rosini, sarà una lunga estate di eventi, con il ricco cartellone di «WOW! Fasano», il calendario di quasi 50 eventi promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, presentato oggi, lunedì 3 giugno a Palazzo di Città.

Gli spettacoli musicali si aprono con piazza Ciaia vestita a festa per i due grandi eventi della Festa Patronale, entrambi gratuiti: domenica 23 giugno il concerto di Mario Rosini, e lunedì 24 giugno l’esibizione di Noemi.

Grazie alla collaborazione del Comune di Fasano con le tante associazioni del territorio, non ci saranno solo i grandi concerti, come Marcus Miller in piazza Ciaia (Locus Festival – Info e biglietti su www.locusfestival.it e www.ticketone.it) ma anche tanto teatro, grazie alla Rassegna Katharà e agli appuntamenti con Teatro Pubblico Pugliese, che si terranno principalmente al Chiostro Dei Minori Osservanti e al Minareto, tanti eventi “disco” con il Festival Pensieri Correnti, Polifonic High Vibe Music & Art Festival e il Viva Festival, gli eventi per i più piccoli come “La notte Verde dei Bambini” a Savelletri e Torre Canne (a cura di Lab Communications) e la rassegna di teatro Kids, la musica d’autore con gli appuntamenti di Bari in Jazz al Minareto, la musica da camera con i concerti del Festival Organistico Internazionale alla Chiesa Trullo del Signore, e l’ormai tradizionale appuntamento di Fasanomusica con la rassegna di Poesia e Musica “L’antico richiamo”, che quest’anno si svolgerà al Minareto.

«Quello presentato oggi è un cartellone arricchito da musica, teatro, eventi per bambini e cultura – dice il sindaco Francesco Zaccaria – e si svolgerà nei luoghi più belli e caratteristici del nostro stupendo territorio. Circa 50 eventi molti dei quali dedicati a bambini e alle famiglie per permettere a tutti di vivere un’estate davvero “al settimo cielo” nel nostro territorio».

«Ecco WOW! Fasano 2024 l’attesissimo programma di eventi dell’estate fasanese – dice l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi – Anche quest’anno, vi invitiamo a partecipare numerosi a questo palinsesto ricco di appuntamenti di qualità dedicati a tutte le generazioni di cittadini e viaggiatori. Abbiamo pensato davvero a tutti e lo abbiamo fatto, come sempre, valorizzando le migliori sinergie e il lavoro di squadra. Ci vediamo nelle piazze, per le strade e nei luoghi più affascinanti del nostro territorio per vivere insieme un’altra bellissima estate a Fasano».

«La stagione culturale prevista per quest’estate ha fondamentalmente due caratteristiche – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -: innanzitutto si propone di andare incontro ai diversi target di pubblico, dalle famiglie ai giovanissimi fino agli affezionati del teatro, inoltre si propone di rendere la fruizione di questi spettacoli davvero accessibile a tutti con biglietti che vanno dai 5 ai 10 euro. Avremo spettacoli di prosa, teatro per i bambini, la danza, la musica colta, la poesia e naturalmente il cinema nelle piazze con il progetto Cinema sotto le Stelle; proiezioni totalmente gratuite per i cittadini. Questi eventi culturali insieme a quelli proposti dal settore turistico renderanno la nostra estate ricca di opportunità per vivere e apprezzare ogni angolo del nostro il territorio e rendere le nostre serate estive indimenticabili».

PROGRAMMA EVENTI WOW! FASANO 2024

GIUGNO

DOMENICA 23 GIUGNO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.30

MARIO ROSINI | Festa Patronale di Fasano | Ingresso gratuito

LUNEDÌ 24 GIUGNO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 22.30

NOEMI | Festa Patronale di Fasano | Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 27 GIUGNO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 20.30

Rappresentazione teatrale “LA VITTORIA SUI TURCHI”

Comitato Giugno Fasanese in co-produzione con Gruppo Attività Teatrali “Peppino Mancini”

Info su www.lascamiciata.it

LUGLIO

LUNEDÌ 1° LUGLIO | CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO | ore 21.00

Rappresentazione teatrale “BOTTIGLIA BLU” – Rassegna Katharà

Produzione “SenzaConfine” | Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

GIOVEDÌ 4 LUGLIO | SAVELLETRI DI FASANO | ore 20.00

NOTTE VERDE DEI BAMBINI | A cura di Lab Communications | Bandiera Verde 2024 | Ingresso gratuito

VENERDÌ 5 LUGLIO | TORRE CANNE DI FASANO | ore 20.00

NOTTE VERDE DEI BAMBINI | A cura di Lab Communications | Bandiera Verde 2024 | Ingresso gratuito

DOMENICA 7 LUGLIO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

Rappresentazione teatrale “Oggi sposi” con Ippolito Chiarello | A cura del Teatro Pubblico Pugliese

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – Biglietti disponibili su vivaticket.it – teatropubblicopugliese.it

MARTEDÌ 9 LUGLIO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30

IRIS-ANNA DECKERT (SOPRANO) E MARKUS UTZ (COSTANZA)

Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

DOMENICA 14 LUGLIO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 19.30

Balletto “L’ULTIMA CENA” – Rassegna Katharà Produzione “Fuori di Danza”

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

GIOVEDÌ 18 LUGLIO | SAVELLETRI DI FASANO | ore 21.00

SELTON + Dj set Funky * Club Vinyl Set | Festival Pensieri Correnti | Ingresso gratuito

SABATO 20 LUGLIO | PIAZZA XX SETTEMBRE, PEZZE DI GRECO | ore 21.30

CIPURRID | Festa patronale di Pezze di Greco | Ingresso gratuito

DOMENICA 21 LUGLIO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

Spettacolo di Musicateatro “LUNA LUZ” – Rassegna Katharà | Produzione G.A.T. “Peppino Mancini”

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

LUNEDÌ 22 LUGLIO | PIAZZA XX SETTEMBRE, PEZZE DI GRECO | ore 21.00

PAOLO BELLI Big Band | Festa patronale di Pezze di Greco | Ingresso gratuito

MARTEDÌ 23 LUGLIO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30

THORSTEN MAUS (RECKLINGHAUSEN)

Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

Rappresentazione teatrale “1 e 95” con Giuseppe Scoditti | A cura del Teatro Pubblico Pugliese

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – Biglietti disponibili su vivaticket.it – teatropubblicopugliese.it

GIOVEDÌ 25 LUGLIO | CALA MAKA, TORRE CANNE DI FASANO | ore 18.00

Danielle, Dr Banana, Innocent Soul, Egyptian Lover (live), Innocent Soul, Mr. HO, Jaisiel, Vittilucchi | POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 26 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | ore 18.00 | Alex Kassian, Another Taste, Bambounou, Binh, Brando Lupi, Dixon, DJ Seinfield, Fafi Abdel Nour, Gayance, Marie Montexier, Paquita Gordon, Pascal Moscheni, Pino D’Angiò, Ricardo Baez, Sam Goku, Saoirse, Simone De Kunovich, Somne, System Olympia, Tornado Wallace, Upsammy | POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 26 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00

GIORGIA FUMO “Pressione Bassa” | Bass Culture | Info e biglietti su TicketOne.it

SABATO 27 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00

MARCUS MILLER Locus Festival | Info e biglietti su www.locusfestival.it e www.ticketone.it

SABATO 27 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | ore 19.00 | Barbara Boeing, BSS, CC:Disco, CEM, Chami, D.Tiffany, Dirty Channels, DJ Holographic, DJ Koze, frieda, Habibi Funk, Hiver, Liwvutang, Moopie, O.bee & Tomas Station, Ralf, Reptant, Skatebård, Sud Sound System, Thanksmate

POLIFONIC High Vibe Music & Art Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

DOMENICA 28 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00

SERENA BRANCALE “U Baccalà in tour” | Locus Festival | Ingresso gratuito

LUNEDÌ 29 LUGLIO | PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO | ore 21.00

DOLCENERA | Festa della Madonna del Pozzo a Montalbano | Ingresso gratuito

MARTEDÌ 30 LUGLIO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

Rassegna Kids Katharà – INSIDE OUT – Il viaggio delle emozioni” | Produzione “SenzaConfine”

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

AGOSTO

GIOVEDÌ 1° AGOSTO | EGNAZIA BEACH CLUB, SAVELLETRI DI FASANO | ore 22.00

ELASI live – VIVA! Brand New | Viva! Festival | Info su www.vivafestival.it

SABATO 3 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

Stand-up Comedy con VELIA LALLI e MAURO FRATINI – Rassegna Katharà | Produzione “SenzaConfine”

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

DOMENICA 4 AGOSTO | EGNAZIA BEACH CLUB, SAVELLETRI DI FASANO | ore 5.00

GIORGIA ANGIULI Live – Unusual VIVA! Breakfast | Viva! Festival | Info su www.vivafestival.it

MARTEDÌ 6 AGOSTO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30

ALEXANDER NIEHUES (DUSSELDORF) | Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

MARTEDÌ 6 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

FANELLY + ALBA CARMONA | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

VENERDÌ 9 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

LEO MIDDEA + SATOYAMA | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 10 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

CAPRIELLO ASQUITTI DUO + LUCA ACQUINO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

LUNEDÌ 12 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

DAREYN + MARCHITELLI | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 13 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

GABRIELE ZANINI + PIERPAOLO MARTINO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

DOMENICA 18 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

REBECCA FORNELLI e ALESSANDRO PIPINO in “A Diosa”

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

LUNEDÌ 19 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

FRANCESCO BEARZATTI | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 20 AGOSTO | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30

ELISA TEGLIA (BOLOGNA) | Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

MARTEDÌ 20 AGOSTO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00

PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET in “M’aggia curà”

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00

VALERIO LUNDINI con i Vazzanikki | Luce Music Festival | Ingresso gratuito

VENERDÌ 30 AGOSTO | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 21.00

Rassegna Kids Katharà -“IL BOSCO DELLE FAVOLE IMPAZZITE” | Produzione “Associazione THEMA”

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

SETTEMBRE

DOMENICA 1° SETTEMBRE | MOLO TORRE CANNE DI FASANO | ore 5.00

CONCERTO ALL’ALBA Festival Pensieri Correnti Extra | Ingresso gratuito

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE | CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | ore 20.30

PAOLO PASANISI (PARABITA, LECCE) | Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

VENERDÌ 6 SETTEMBRE | CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO | ore 18.30 e 20.30

Rassegna Kids Katharà – “HAMELIN” | Produzione “Factory Compagnia Transadriatica”

Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

VENERDÌ 6 SETTEMBRE | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 19.30

“De Rerum Natura di Lucrezio” con Milo De Angelis, poeta e Viviana Nicodemo, attrice e Marco Bardoscia, musicista

Rassegna di Poesia e Musica “L’antico richiamo” | Produzione Fasanomusica

Info e prenotazioni su www.vivaticket.com – www.fasanomusica.it

SABATO 7 SETTEMBRE | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 19.30

“Uno strato di buio uno di luce” con Patrizia Valduga, poetessa e Daniele Di Bonaventura, musicista

Rassegna di Poesia e Musica “L’antico richiamo” | Produzione Fasanomusica

Info e prenotazioni su www.vivaticket.com – www.fasanomusica.it

DOMENICA 8 SETTEMBRE | MINARETO, SELVA DI FASANO | ore 19.30

“Temporanea” con Ida Travi, poetessa, Giorgiomaria Cornelio, poeta e Roberto Paci Dalò, musicista

Rassegna di Poesia e Musica “L’antico richiamo” | Produzione Fasanomusica

Info e prenotazioni su www.vivaticket.com – www.fasanomusica.it

DOMENICA 15 SETTEMBRE | CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO | ore 18.30 e 20.30

Rassegna Kids Katharà – “LA LEGGE DEL FUOCO” con la partecipazione dei bambini del progetto Futura Young Produzione “SenzaConfine” | Info e prenotazioni solo WhatsApp: +39 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it

DOMENICA 22 SETTEMBRE | CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO | ore 20.00

“TI AMO ALLA FOLLIA” con ALESSANDRO GIANGRANDE, tenore e ENSAMBLE ORFEO FUTURO

Apuliantiqua Early Music Festival 2024 | Biglietteria on-line su www.apuliantiqua.events

Per info e prenotazioni apuliantiqua@gmail.com – +39 335 1477513 – +39 327 8575626

