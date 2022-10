E’ stato pubblicato il bando del XXV Premio Internazionale di Canto Lirico Borsa di Studio “Valerio Gentile”. Il Concorso è rivolto a giovani cantanti lirici con la finalità esclusiva di aiutarli a raggiungere importanti traguardi, ricordando un giovane appassionato di musica lirica che non ha potuto concretizzare i propri sogni.

REGOLAMENTO

Art. 1)

Per ricordare Valerio Gentile, giovane cultore di musica e studente di canto lirico, prematuramente e tragicamente scomparso, la sua famiglia, in collaborazione con i Conservatori di Musica “N. Piccinni” di Bari e “N. Rota” di Mo-

nopoli, ha istituito dal 1997 il Premio Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio “Valerio Gentile”.

Il concorso si svolge ogni anno nelle giornate dell’8 e 9 dicembre a Fasano.

Art.2)

Possono partecipare al Concorso giovani cantanti lirici, che alla data del 1 gennaio 2022 non abbiano compiuto

30 anni se soprano o tenore e 32 anni se mezzosoprano, contralto, baritono, basso, controtenore o contraltista.

Art. 3)

La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovrà essere redatta utilizzando il modulo di ammissione compilabile online sul sito www.valeriogentile.it.

Il termine di presentazione delle domande scade il 20 novembre 2022

L’iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti, inviati via mail all’indirizzo premioliricogentile@gmail.com

• Fotocopia del passaporto o di un documento di identità in corso di validità;

• Fotocopia del certifi cato rilasciato da un Conservatorio, Liceo Musicale o Accademia attestante gli studi compiuti. Qualora gli studi siano stati compiuti privatamente, l’insegnante, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare il livello raggiunto e l’idoneità dell’allievo;

• N.1 foto in formato digitale, formato verticale, in alta risoluzione, a colori.

• Autorizzazione (ai sensi del GDPR 2016/679 Regolamento europeo in materia di privacy) al trattamento dei dati personali, forniti per la partecipazione al concorso, da parte dell’Associazione Culturale Centro Studi “Valerio Gentile”, limitatamente alle fi nalità di gestione del consenso medesimo. I dati forniti nella scheda d’iscrizione saranno dalla stessa organizzazione conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fi ne di inviare informazioni relative all’Associazione. Ai sensi del citato GDPR, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettifi care i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile pro tempore dell’Associazione organizzatrice;

• Ricevuta del bonifi co bancario IBAN IT65P0306967684510341258102 intestato a NICOLA GENTILE – Presidente dell’Associazione Culturale Centro Studi “Valerio Gentile”-, di € 40.00, quale tassa di iscrizione per coloro che non necessitino di accompagnamento pianistico oppure di € 70,00 quale tassa di iscrizione per coloro che necessitino di accompagnamento pianistico;

• Copia degli spartiti dei brani da eseguire, con le eventuali personalizzazioni per il pianista

L’organizzazione del Concorso si riserva il diritto di utilizzare le registrazioni audio e video e le fotografie delle pro-

ve del Concorso, e dispone dei diritti illimitati per trasmettere immagini del Concorso attraverso i canali televisivi,

radio, Internet, senza alcun compenso ai concorrenti. La partecipazione al Concorso implica il tacito consenso a quanto precedentemente scritto.

Art. 4)

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiedere conferma dell’autenticità dei certificati e della veridicità delle dichiarazioni.

PREMI

Art. 5)

I premi, sotto forma di borsa di studio, sono finalizzati esclusivamente a finanziare progetti artistici liberamente scelti dai vincitori (ad es., quota di partecipazione in accademie o corsi di perfezionamento, produzioni discografiche o video, etc)

• 1° classificato – Borsa di studio del valore di € 2000,00 – diploma e concerti retribuiti nella programmazione degli Enti rappresentati in seno alla Giuria.

• 2° classificato – Borsa di studio del valore di € 1000,00 – diploma e concerti retribuiti nella programmazione degli Enti rappresentati in seno alla Giuria.

• 3° classificato – Borsa di studio del valore di € 500,00 – diploma, concerti retribuiti nella programmazione degli Enti rappresentati in seno alla Giuria.

• Concerto nell’ambito della programmazione dell’Ass. Musicale Euterpe/Ritratti Festival Monopoli.

• Concerto nell’ambito della programmazione STAGIONi_2023, dell’Ass. Giovanni Padovano Iniziative Musicali Mola di Bari.

• Concerto nell’ambito della programmazione di Atelier delle Arti di Palazzo Pesce

• Concerto nell’ambito della programmazione della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca

• Concerto nell’ambito della programmazione di Ateneo Musica Basilicata

• Premio Speciale assegnato personalmente dal Maestro Renato Bruson

GIURIA

• Eva Mei Presidente della Giuria

• Michele D’Elia pianista e vocal coach, Teatro alla Scala/Accademia del Teatro alla Scala e Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

• Angelo Gabrielli Stage Doors Agency

• Serena Gamberoni Accademia del Teatro Carlo Felice Genova

• Damiana Mizzi Soprano Vincitrice della edizione 2008 del Premio

COMITATO ARTISTICO DEL PREMIO

Renato Bruson, ospite d’onore nel Galà Finale del Premio

• Festival Ritratti/Associazione Euterpe, Direttrice artistica Antonia Valente

• Associazione Giovanni Padovano, Direttore artistico Piero Rotolo

• Fondazione Paolo Grassi, Direttore Rino Carrieri

• Atelier delle Arti di Palazzo Pesce, Direttrice artistica Margherita Rotondi

• Ateneo Musica Basilicata Direttrice artistica Giovanna D’Amato

PROGRAMMA E PROVE:

Art. 6)

Il programma di esecuzione, da indicare nella domanda di iscrizione e della durata massima di 20 minuti circa, deve contenere non meno di quattro brani d’opera, oppure, a scelta del concorrente, non meno di tre brani d’opera ed uno da camera.

I brani scelti devono essere di autori diversi (si permette la ripetizione di un solo autore) e si gradisce l’inclusione di un brano in lingua straniera. I brani devono essere eseguiti a memoria, in lingua e tonalità originale, comprensivi di recitativo e cabaletta (fanno eccezione i brani da camera, ove scelti che, seppure eseguiti in lingua originale, possono essere cantati trasportati nella propria tessitura).

• Prima prova – Eliminatoria: due brani, scelti dalla Giuria, per una durata di circa 6/8 minuti;

• Eventuale Seconda prova –SemiFinale, 12 selezionati: esecuzione dei due brani non cantati nella fase eliminatoria

• Prova Finale: gala lirico, concerto dei 6 finalisti al termine del quale verranno proclamati i vincitori.

La prova Eliminatoria si terrà il giorno 8 nel pomeriggio, la Semifinale al mattino del giorno 9, e la Finale nella serata. La Giuria si riserva il diritto di ridurre le fasi all’unica giornata del 9, qualora il numero di iscritti lo consenta.

Art. 7)

Con l’iscrizione al Concorso, i partecipanti accettano integralmente le presenti norme e le variazione successive che dovessero rendersi necessarie. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Coordinamento Artistico: Associazione Musicale Euterpe

tel. 3208141845

email: asseuterpe@gmail.com

Coordinamento Amministrativo: Prof. Nicola Gentile

Tel. 348.4056218

Email: premio@valeriogentile.it