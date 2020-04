25 APRILE 2020: FESTA DELLA LIBERAZIONE

L’Associazione Di Vittorio di Mesagne aderisce all’appello della Presidenza e della Segreteria Nazionale dell’Anpi per la celebrazione della Festa della Liberazione con il flash mob #bellaciaoinognicasa e invitiamo i nostri concittadini a partecipare dalle proprie abitazioni.

Anche nella situazione di emergenza determinata dalla pandemia del Coronavirus che ci costringe a restare a casa pensiamo che il 25 Aprile debba essere celebrato con non minore intensità e partecipazione delle ricorrenze degli anni scorsi.

Questa giornata rappresenta la libertà conquistata dal popolo italiano dopo la dignità perduta con i vent’anni della dittatura fascista, con le leggi razziali firmate dalla monarchia, con la sciagura della guerra a fianco dei nazisti. Il nesso tra la Resistenza, il 25 Aprile, la Repubblica costituzionale è il principio fondante della nostra democrazia.

I valori dell’antifascismo e della Costituzione alimentano la memoria, l’unità, la dignità, la solidarietà, la speranza del nostro paese e sono valori che non temono il virus e che si rafforzano nel tempo.

Respingiamo perciò i tentativi meschini e miserevoli di coloro che non avendo fatto i conti fino in fondo con la vergogna del fascismo, tentano in questa situazione particolare di emergenza di mettere in discussione questa fondamentale giornata della Libertà per il nostro paese. La libertà e la democrazia appartengono a tutti, anche a coloro che la negano mentre la usano, mettendosi fuori dalla storia.

Ci stringiamo pertanto intorno alla Costituzione e al ricordo della lotta partigiana di Resistenza che hanno garantito la libertà e la democrazia dell’Italia partecipando all’invito/manifestazione lanciato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Associazione Di Vittorio Mesagne