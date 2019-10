Il Primo Festival Terre Magiche di Magia ed Ecologia ha come prima tappa la città di Brindisi.

Il 18 ottobre lo splendido Chiostro delle Ex Scuole Pie di Brindisi, con la sua corte scenografica alle spalle della Chiesa e la gallerie di botteghe artigiane, sarà scenario del Festival dedicato alla magia.

La città, con il patrocinio del Comune e della Provincia sarà un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli di street art, laboratori per bambini e ragazzi, spettacoli di varietà magico e collaborazioni con istituti scolastici e enti. Inoltre avremo la possibilità di usufruire dell’auditorium da 70 posti delle ex Scuole Pie.

Un giorno di incanto che vedrà coinvolti in maniera trasversale i cittadini dagli 0 ai 99 anni, con un’attenzione particolare alla fascia scolare e dei teenagers. A questo proposito ci sarà la collaborazione di alcuni istituti scolastici del territorio. Con il sostegno imprescindibile delle scuole, i ragazzi saranno coinvolti in prima persona, nella bellezza del teatro e nel mestiere del

teatro. Laboratorio di magia per insegnare ai più piccoli l’arte del riciclo e della sostenibilità, con il brevetto #magicoriciclo.

Il #MagicoRiciclo sarà un percorso di trasformazione di oggetti di uso comune in giochi di magia così da poter insegnare ai più piccoli che gli oggetti non muoiono, ma si trasformano e prendono nuova linfa diventando spettacolo.

Il Festival culminerà con lo spettacolo serale preparato insieme con i ragazzi. Il Festival chiuderà il 19 ottobre 2019 a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, con il #magicoriciclo per i bambini del Circolo scolastico.

Quest’anno il Festival coinvolgerà i più piccoli in una serie di laboratori didattici, organizzati e tenuti da Artisti provenienti da tutta Italia, a tema RICICLO MAGICO.Con l’hashtag #MagicoRiciclo©, la WonderArt porta avanti un progetto di sostenibilità ed ecoamore per il territorio. Al Bambino, sotto forma di gioco e gioco teatro, viene insegnato a creare, da oggetti di uso comune, come cannucce di plastica, bicchieri o altro, veri e propri effetti magici, che poi, grazie alla Regista Francesca Bellucci e al Direttore Artistico Alessio Masci, saranno inseriti in un mini spettacolo, in cui i ragazzi del laboratorio possano sentirsi protagonisti. I bambini del territorio, potranno in una giornata di magia e teatro, comprendere profondamente il messaggio di dare nuova vita alle cose e rispettare l’ambiente. Saranno coinvolti i Circoli Scolastici e le Associazioni

territoriali

Con le sinergie, l’appoggio del nostro main sponsor ENEL che supporta il progetto di ecosostenibilità e le organizzazioni istituzionali e associative, scolastiche e soprattutto partecipative da parte della cittadinanza e dei nostri piccoli cittadini studenti, si crea “energia” che risuona declinata in Sostenibilità, Aggregazione, Diffusione Culturale e Audience Engagement.

Inoltre la gratuità dell’ingresso, permette a tutta la cittadinanza di poter partecipare alla manifestazione.

18 ottobre a partire dalle 11,00 laboratorio Magicoriciclo Chiostro ex Scuole Pie via Giovanni Tarantini 39 Brindisi ore 19,00 Spettacolo di magia Auditorium ex Scuole Pie Brindisi.

INGRESSO LIBERO su prenotazione al 3355851596

Associazione Culturale WonderArt entertainment