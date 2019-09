La signora Angela Howel, Presidente dell’Associazione WOMEN TALENT SYSTEM, comunica che a breve aprirà anche Brindisi una sede in via Cappuccini 224. L’Associazione W.T. S., già presente sul territorio a livello nazionale, ha lo scopo di battersi per i DIRITTI UMANI in genere, specificatamente per la difesa contro la VIOLENZA FISICA, PSICOLOGICA, ECONOMICA, effettuata sulle DONNE e sui BAMBINI. L’Associazione con delle proprie attività, orienterà le donne i bambini e quanti ne avessero bisogno, a risolvere, nel migliore dei modi e il più velocemente possibile, i propri disagi. Per realizzare tutte le diverse consulenze, delle quali le donne avranno bisogno (consulenza legale, consulenza psicologica e orientamento al lavoro), l’Associazione si avvarrà di medici e specialisti in vari campi. Il tutto lo si sta pianificando con la collaborazione di altri Enti dediti alla salute e al sociale. Tra le tante cose in programma: si dedicherà alla raccolta di abbigliamento e degli alimenti per aiutare i più bisognosi; aiuterà le famiglie vittime di bullismo; sosterrà le famiglie con un famigliare con gravi malattie come il tumore; organizzerà delle attività per insegnare lavori artigianali e tanto altro ancora. Non si deve morire per essere ascoltati, si deve poter chiedere e ricevere ascolto, sostegno e Giustizia. La vita è un diritto!

La Signora Angela Howel responsabile dell’Associazione, ha un altro GRANDE PROGETTO UMANITARIO e SANITARIO che sarà quello denominato “Campione per la Vita”.

Il progetto servirà a sensibilizzare alla DONAZIONE DEL SANGUE all’ospedale Perrino di Brindisi, dove necessita continuamente di sangue per “SALVARE VITE”.

Questo Progetto nasce, dopo avere vissuto personalmente la Grande Solidarietà e risposta alla richiesta di DONAZIONE di sangue per il proprio marito, il Campione di Karate full contact 10° DAN prof. Maurizio Martina, noto personaggio sportivo amato da tutti e proprio marito.

Centinaia di persone hanno risposto alla richiesta di donare il proprio sangue, presso il Centro DONAZIONE Del sangue dell’ospedale Perrino di Brindisi. La signora Howel coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno risposto alla richiesta di donazione di sangue destinata al marito Maurizio Martina.

Altre notizie sull’Associazione:

La “Women Talent System-WTS” è il nome dell’innovativa ed originale Associazione Internazionale che nasce in Puglia, a Brindisi, per dare voce anche alle Donne di talento, professionisti ed imprenditrici, non solo italiane ma di tutto il mondo. L’Associazione è stata fondata dalla signora Angela Howel che ne è la Presidente. L’imprenditrice nota a Brindisi come insegnante di portamento già dal 1987 e manager di eventi internazionali, è di origine americana e d’adozione pugliese, coreografa di alta moda ed organizzatrice di eventi socio-culturali a livello internazionale. La “Women Talent System-WTS” mette in rete e crea opportunità di scambio, relazioni e lavoro tra Donne professioniste intraprendenti in vari campi (sociale, culturale, business, artistico) per valorizzarne l’operato a 360° gradi. L’Associazione non è operativa solo a Brindisi, ma in tutta Italia, Europa, USA e Africa. L’Associazione ha istituito una premiazione annuale a donne che si sono distinte nel sociale, nella cultura, nell’arte, nella politica e nel lavoro denominata “We are no Cinderella”. Lo scorso giugno, presso il castello di Cignolo Po “Pavia”, ha premiato donne venute dagli Stati Uniti, Marbella, Centro America, Sud America, e per l’anno prossimo la premiazione “We are no Cinderella”, si svolgerà in Marbella (Spagna), dove verranno premiate altre donne provenienti da varie parti del mondo.

Le attività e gli obiettivi della “Women Talent System-WTS”, verranno meglio rese note durante una conferenza stampa che si svolgerà a settembre in una location ancora da stabilire che verrà preventivamente annunciata con un comunicato.

Per informazioni tel. 0039+340 364 1248 sito internet www.womentalentsystem.org e mail howelmodel@gmail.com, facebook Associazione Women Talent System.