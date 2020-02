E’ stato già definito il più grande Veglione di Carnevale del 2020. Si svolgerà nella Casina Municipale della Selva di Fasano, tra i posti più incantevoli della Puglia da Sabato 22 a Martedì 25 Febbraio.

In passato, questo posto storico della collina che si affaccia sulla Valle d’Itria e verso l’Adriatico, ha visto la presenza dei più grandi nomi della musica leggera e dello spettacolo come Mina, Johnny Dorelli, Lucio Battisti, Peppino Di Capri, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Caterina Caselli, Nada, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Achille Togliani, Rosanna Fratello, Albano, Mia Martini, Drupi, Patti Pravo, Franco Califano, I Ricchi e Poveri, Gina Lollobrigida, le gemelle Kessler, Alighiero Noschese, Renzo Arbore, Santo & Johnny, I Cugini di Campagna, ecc.). Proprio qui, circa cinquant’anni fa, si svolgeva uno dei più bei veglioni di Carnevale d’Italia, con la musica dal vivo. La miglior gioventù aspettava l’ultima settimana della festa mascherata per lasciarsi coinvolgere dal divertimento più sfrenato. Oggi la FA.TU.S s.r.l., la nuova società che si è aggiudicata la gestione, ha come obiettivo principale quello di riportare la Casina Municipale della Selva di Fasano agli antichi bagliori di un tempo.

Il Veglione di Carnevale può significare la riscoperta di un posto splendido ed incantevole. L’idea è quella di riproporre il veglione com’era una volta: spettacoli con musica dal vivo ed artisti conosciuti. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Events & Promotion di Roma, con la direzione artistica di Antonio Rubino, tra i più quotati organizzatori di eventi in Italia.

Si parte Sabato 22 febbraio alle ore 21,00 con uno dei gruppi più conosciuti di pizzica, taranta e folk: i Terraross di Dominique Antonaci. I menestrelli pugliesi sono addirittura i preferiti dalla cantante Madonna che li vuole in tutti i suoi eventi speciali, spesso svoltisi proprio a Borgo Egnazia a Fasano. I Terraross, rigorosamente dal vivo suoneranno, canteranno, balleranno con tutto il pubblico, per tutta la serata, nel più divertente veglione che si possa aspettare. Il costo del biglietto è di 15,00. I ragazzi fino ai 12 anni, accompagnati dai genitori, entreranno gratis. Tutti i gruppi mascherati potranno usufruire della promozione 10+2 in omaggio. Ma si potrà entrare anche senza maschera, assicurano gli organizzatori. I biglietti potranno essere acquistati anche al botteghino prima dello spettacolo o, in alternativa, on line su www.ciaotickets.it e nelle rivendite autorizzate. La domenica sarà riservata alle famiglie ed ai più piccoli. Dalle 15 alle 20 il Veglioncino del bambini con Gegia, uno dei personaggi più amati dai bambini. Comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante Gegia è stata protagonista di tanti film di successo: la sai l’ultima sui matti? Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, Il Tassinaro con Alberto Sordi, Se tutto va bene siamo rovinati e tante altre pellicole di successo, anche con Terence Hill e Bud Spancer, della commedia all’italiana. In televisione ha partecipato a serie tv come Linda e il brigadiere, I misteri di cascina Vianello. Don Matteo, Valeria medico legale, Incantesimo, Il Giudice Mastrangelo, Provaci ancora prof.

Insieme a Gegia ci sarà Stella la cantante che allegrerà i bambini con le canzoni più conosciute a loro dedicate.

Il costo del biglietto è di 5 euro sia per adulti che per bambini. Anche in questo caso i biglietti si potranno acquistare direttamente al botteghino. Oppure su ciaotickets. Stesse modalità, alla sera della domenica con il Festival dei Balli di Gruppo dalle ore 21,00. Il costo sarà di 10 euro, ingresso gratuito per ragazzi fino ai 12 anni e vale la promozione 10+2 in omaggio per i gruppi mascherati.

L’ultima sera sarà il più bell’epilogo del carnevale che si possa immaginare. Sarà come essere in Brasile dove si svolge il Carnevale più famoso al mondo. Musica dal vivo con il gruppo brasiliano Tropical Brazil Show. Le splendide ballerine brasiliane balleranno con tutti il pubblico a ritmo di samba e delle più conosciute musiche del carnevale brasiliano. A seguire il DJ set con musica italiana anni 80 e 90 con il DJ Anibal. L’ultima grande notte del Carnevale 2020. Il costo del biglietto è di 15 euro, anche qui vale la promozione 10+2 in omaggio per i gruppi mascherati ed i ragazzi fino ai 12 anni l’ingresso è gratuito. Bar, somministrazione, Street food con panini, focacce, carni alla brace, cocktail e tanto altro. Insomma non mancherà nulla al più grande veglione pugliese. Sarà un tuffo al passato sia per grandi che per i piccini alla Casina Municipale della Selva di Fasano. Info biglietti e prenotazioni 393.4600600, 328.3242230. 080.4800.600 www.ciaotickets.it

