Evento di rilievo per l’apertura della stagione 2020/21 della Taberna Libraria di Latiano.

A fare da apripista dei momenti e degli appuntamenti culturali che caratterizzeranno questa primo ciclo stagionale la presentazione del libro “Le religioni spiegate ai Giovani” (Editore Diarkos) dell’autore don Mauro Leonardi in programma lunedì 31 agosto 2020 alle ore 20,30 presso l’Atrio di Palazzo Imperiali, alla presenza dell’autore dell’opera con il quale dialogherà il giornalista brindisino Nico Lorusso. L’evento, patrocinato dal Comune di Latiano e da BIC di Latiano, è organizzato in collaborazione con le tre Parrocchie di Latiano rappresentate do Don Fernando Dellomonaco, don Salvatore Rubino e don Franco Marchese. Partner De Vivo Home Design. Nel corso della presentazione sarà disponibile il libro, seguirà firma copie con l’autore.

“Le religioni spiegate ai giovani” è un saggio che, con un linguaggio chiaro e divulgativo, traccia una profilo approfondito dei principali culti religiosi presenti oggi in Italia. Oltre a Induismo, Confucianesimo, Taoismo, Buddhismo, Ebraismo, Cristianesimo e Islam vengono presentati anche la Chiesa Valdese (una Comunità Riformata, protestante, parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese Cristiane), il Sikhismo, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni) e Scientology.

Il libro ha la prospettiva della inter-religiosità: ovvero cerca di mostrare come ogni credente, a partire dal più assoluto rispetto del dogma interno della propria religione, può collaborare nel risolvere i problemi che affliggono attualmente il nostro Paese, nella convinzione che la conoscenza è alla base dell’accoglienza e dell’accettazione fra diversi, e il credo religioso, qualunque esso sia, deve tendere a unire e non a dividere.

Oltre alle grandi domande, “Le religioni spiegate ai giovani” affronta anche le questioni più piccole e quotidiane che nascono perché, come avviene oggi in Italia, persone di razze, religioni e credenze diverse, vivono assieme. Nell’opera, sotto forma di quesiti, i diversi aspetti sono state affrontati da diversi testimoni, persone cioè che vivono felicemente il loro credo religioso nell’Italia di oggi. Così sono nate le interessantissime interviste, che corredano ogni capitolo, a Tanya Gupta (Induismo), Hong Fan (Confucianesimo e Taoismo) Roberto Minganti (Buddhismo), David Parenzo (Ebraismo), Chiara Giaccardi e don Julián Carrón (Cristianesimo), Shahrzad Houshmand Zadeh (Islam), Italo Pons (Chiesa Valdese), Avijet Koholi (Sikhismo), Carmelo Persico (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni) e Luigi Brambani (Scientology).

L’uomo, fin dagli albori della propria coscienza, ha sempre avuto il bisogno di dare un senso alla propria esistenza, a ciò che la determina e la circonda: alla sofferenza, alla morte, al male come all’amore, al perché accadono cose ed eventi che non hanno una spiegazione, al perché della vita e del mondo. Esso ha cercato le possibili risposte attraverso la religione, quel raggio di fede che illumina e trasforma le grandi domande in fonte di significato. L’intento di questo libro è cogliere le caratteristiche delle religioni oggi più diffuse e praticate e, con un linguaggio chiaro e divulgativo, spiegare come e quando sono nate e quali sono gli aspetti che le accomunano, in quanto espressione profonda del nostro essere umani.

Mauro Leonardi (Como, 1959) è sacerdote dal 1988 e da allora abita a Roma. Collabora regolarmente con «Avvenire», «Metro», AGI-Agenzia Giornalistica Italia, e altri quotidiani e riviste a grande diffusione. Spesso presente in TV, scrive sul proprio blog: mauroleonardi.it.

I posti, rigorosamente gratuiti ed organizzati, per garantire la sicurezza in base alla normativa legata al contenimento della diffusione del Covid-19, sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.

