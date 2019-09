Il comune di Mesagne, in collaborazione con l’associazione “Cicloamici FIAB Mesagne” e con il coinvolgimento di numerose associazioni – “Croce Amica”, “ASD Atletica”, “Italiabile”, “Promocultura”, “Impact”, “Pro Loco” – ha aderito alla diciottesima edizione della “Settimana europea per la mobilità sostenibile” dal 16 al 22 settembre. Migliaia le città europee che sosterranno il tema “Walk with us! Camminiamo insieme!” organizzando una settimana di attività. La campagna europea intende promuovere la mobilità sostenibile intesa soprattutto come mobilità pedonale e ciclistica. Alla campagna si aderisce non solo promuovendo attività estemporanee ma anche con l’adozione di misure permanenti di mobilità sostenibile e con la celebrazione di una giornata senza auto.

Ogni città può scegliere una o più tipi di iniziativa; Mesagne ha messo a punto un fitto programma che investe tutte e tre le indicazioni. A Mesagne il focus è nel Centro storico inteso come il luogo in cui sperimentare soluzioni concrete per affrontare le sfide della mobilità sostenibile e dell’inquinamento, spazio ideale per socializzare e muoversi in aree pedonalizzate salubri, al sicuro dal traffico motorizzato.

Il convegno “Il Centro Storico nella città di domani” – in programma martedì 17 settembre alle ore 17.30 nell’Auditorium del Castello – costituirà una importante occasione per riflettere e discutere sugli interventi di riqualificazione urbana e sulla valorizzazione dell’antico agglomerato. L’intervento di esperti nazionali di mobilità e di beni culturali si alterneranno con le relazioni sulla storia locale e sui sistemi innovativi di fruizione del centro storico di Mesagne. Nell’ottica di implementare le aree pedonali, in piazza IV Novembre saranno rimossi alcuni parcheggi a pagamento e installate rastrelliere per bici. Sabato 21 settembre in Piazza IV Novempre e nel Centro storico si svolgeranno attività di animazione per bambini, riparazione e manutenzione gratuita delle biciclette ad opera di meccanici di biciclette locali, esposizioni di bici elettriche e intelligenti, tricicli. Testimonial dell’avento sarà il campione paraolimpico Angelo Rammazzo.

Domenica 22 settembre sarà celebrata la “giornata mondiale senza auto”: il Centro storico e la Villa comunale saranno chiusi al traffico veicolare; aperte e gratuite le visite ai musei; sarà visitabile l’area archeologica sottoposta al “Nedina”. Per il “car free day”, il centro di Mesagne si animerà di eventi culturali, sportivi e sociali: caccia al tesoro per i più piccoli, visite guidate, esplorazioni archeologiche, allenamenti podistici, manutenzione gratuita delle biciclette, esposizione di bici elettriche, handbike e tricicli.

Il Comune di Mesagne ambisce in questo modo a soddisfare i 3 criteri di eleggibilità – “week of activities”, “permanent measures”, “car free day” – per ricevere il premio della “Settimana europea della mobilità”. L’appuntamento costituirà per Mesagne un’occasione per attivare una politica di miglioramento della mobilità urbana, a partire dall’adozione di misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fino alla definizione di un piano urbano della mobilità sostenibile.