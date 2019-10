IL 16 Ottobre 2019 celebreremo il “Bra Day”: Breast Reconstruction Awarness Day, proposto dai medici della Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Chirurgia Senologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi in collaborazione con il Comitato A.N.D.O.S. di Brindisi O.D.V. Il “BRA DAY” è la giornata della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. L’evento nasce in Canada nel 2011 e con un meraviglioso effetto domino, anno dopo anno, ha coinvolto sempre più paesi nel mondo. Ricostruire chirurgicamente una mammella sottoposta a mastectomia non influisce in alcun modo sull’evoluzione della malattia di base anzi ne condiziona positivamente il decorso post-operatorio.

La ricostruzione mammaria, infatti, permette alla donna di conservare la propria femminilità e dignità nella vita di relazione e nelle attività quotidiane, aiutandola ad affrontare il percorso terapeutico, il dolore, le paure e la malattia stessa. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno, Brindisi aderisce alla giornata del Bra Day attraverso una “sfilata di moda” fatta da modelle “speciali”.

Le nostre splendide pazienti saranno le protagoniste della passerella e come delle vere e proprie modelle indosseranno abiti gentilmente messi a disposizione dal negozio “Immagine” di Brindisi , sfoggiando tutta la loro femminilità. Il tutto per permettere alla popolazione di comprendere che anche dopo un intervento di mastectomia e ricostruzione mammaria , si possa ritornare ad “indossare” tutto ciò che si desidera.

L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà nel “foyer” del Nuovo Teatro Verdi dalle h. 18.30 alle 20.00 ed ha lo scopo di ribadire l’utilità della ricostruzione mammaria, e di fornire alla popolazione tutta le nozioni basilari sulla prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella, in maniera nuova e alternativa. Durante la sfilata interverranno autorità accademiche, istituzionali e politiche locali e gli specialisti delle Unità di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Senologia e Psicologia che quotidianamente operano in equipe assicurando alle pazienti prestazioni altamente qualificate e all’avanguardia.

Mirella Tondo (presidente del Comitato ANDOS O.D.V di Brindisi)