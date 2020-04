“A Ostuni c’è ancora tanto da vedere” si intitolano così le chiacchierate web che il Sindaco del Comune di Ostuni, Guglielmo Cavallo, in qualità anche di assessore alla Cultura, Turismo, Biblioteca e Musei ha promosso per cominciare a parlare di quale futuro potrà vivere il comparto culturale della Città Bianca.

Sei appuntamenti che prendono il via domani 28 aprile alle 19 e che verranno trasmessi sulla pagina Facebook temporanea dell’Ufficio Stampa del Comune (https://www.facebook.com/ComuneOstuniUfficioStampa) e sul canale YouTube dell’ente (https://www.youtube.com/channel/UCgWkgUD_rPI__vlRki2DJdw) e realizzati grazie all’intervento di numerosi ospiti per lo più professionisti del settore culturale e creativo.

Ogni giorno, fino a domenica 3 maggio verranno affrontati temi riguardanti i Musei della città, il futuro degli eventi, il folk e le tradizioni legate alla festa patronale di Sant’Oronzo con la conclusione, il 3 maggio, del Sindaco, sul futuro degli attrattori culturali di Ostuni.

“Stiamo iniziando a confrontarci con gli operatori culturali e del turismo – riferisce il Sindaco Guglielmo Cavallo. – e questo confronto lo apriamo anche sul web che è l’unico luogo nel quale è possibile incontrarsi. Ci aspetta un futuro incerto ma non dobbiamo perdere la speranza che la nostra città torni a rivivere anche nel breve periodo.”

Gli appuntamenti verranno realizzati a cura dello staff e dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco che ha individuato i diversi interventi del format.