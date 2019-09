A partire dal prossimo ottobre, le associazioni La Chimera, Cattive Produzioni e Teatro Menzatì organizzano presso ExFadda – Officine del sapere, laboratori di filmmaking e recitazione per tutte le età.

Come naturale proseguimento delle attività della rassegna estiva itinerante Cine:porto, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sanvitese alla mancanza di una sala cinematografica, gli organizzatori annunciano l’inizio delle attività dei laboratori permanenti che porteranno in provincia di Brindisi alcuni fra i più importanti addetti ai lavori del panorama cinematografico nazionale.

A dirigere i lavori Angela D’Urso, artista e fondatrice de La Chimera – Scuola d’Arte contemporanea per bambine e bambini, il regista Marco Mingolla, direttore creativo di Cattive Produzioni e Valentino Ligorio, attore, regista e project manager di Teatro Menzatì. Gli organizzatori si serviranno del supporto e degli spazi di Noninlinea, lo studio fotografico di Daniele Balestreri e del team di esperti di ExFadda.

I laboratori prevedono una prima fase di alfabetizzazione generale sui vari mestieri del cinema. Successivamente, coadiuvati dai professionisti del Cinema e dell’Arte Contemporanea, gli iscritti inizieranno un percorso di approfondimento finalizzato alla realizzazione, alla fine dell’anno, di una serie di cortometraggi. Tema principale delle produzioni audiovisive sarà la provincia, in tutte le sue sfumature. I saggi di fine anno saranno proiettati durante la prossima edizione della rassegna Cine:porto che quest’anno ha complessivamente registrato più di 1500 presenze. Cattive produzioni, inoltre, metterà a disposizione una borsa di studio per la distribuzione dei corti più belli, facilitando così l’inserimento degli iscritti nel mercato festivaliero nazionale.

Le masterclass saranno tenute da Blu Yoshimi, attrice protagonista di Piuma (2016), film presentato in concorso alla 73° Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia; Selene Caramazza, al Festival di Cannes con Cuori Puri (2016); Gianluca D’Ercole insegnante e attore professionista, Gabriele Marcello sceneggiatore e casting director; Francesco Galati colorist in forza a Augustus Color; M° Vincenzo Recchia per “musica da film”; Enrico Bellinghieri, Camilla Cattabriga, direttori della fotografia; Mario Baluci, fra i più importanti esperti di VFX in Italia e tanti altri.

L’offerta formativa prevede una serie di laboratori d’arte contemporanea de La Chimera su lettering, video mapping, installazioni, arte & terapia utili a sviluppare creatività e nuove immagini. Saranno con noi nel corso dell’anno Roberta Conti, Raffaele Fiorella, Sara Hillebrand e tanti altri.

Per maggiori informazioni:

– Per i laboratori di Filmmaking per bambini: Angela D’Urso 3294321894

– Per i laboratori di Filmmaking per giovani e adulti: Marco Mingolla 3409509016

– Per i laboratori di recitazione: Valentino Ligorio 3774234662

Su Facebook o Instagram: La chimera @lachimeraschool; Cattive Produzioni @cattiveproduzioni

Email: infolachimera@gmail.com

Oppure tutti i martedì e i giovedì (fino al 1/10) dalle 9.30 alle 13 nella hall del Laboratorio Urbano ExFadda.