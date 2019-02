Torna al successo e ad una sola lunghezza dai Play-Off Scudetto l’Acqua & Sapone Junior Fasano, vittoriosa per 30-25 sulla Ego Siena al termine di un match per lunghi tratti equilibrato. Bravi erano infatti gli ospiti a reagire continuamente ai tentativi di fuga dei padroni di casa, avanti sul 4-1 dopo 5’, raggiunti sul 6-6 al 12’, e poi di nuovo in vantaggio sul +5 (12-7 al 18’), prima dell’ultimo colpo di coda della formazione toscana, che negli ultimi istanti della prima frazione riduceva il gap sino al 13-12 dell’intervallo. L’andamento dell’incontro si rivelava analogo anche nella ripresa, le cui fasi iniziali vedevano il team fasanese allungare sino al 18-13 del 6’ per poi esser nuovamente tallonato dalla compagine senese, che ricuciva sino al 21-20 del 16’, senza però mai raggiungere nel punteggio i campioni d’Italia in carica. Decisivi si rivelavano dunque i frangenti conclusivi, nei quali l’Acqua & Sapone Junior Fasano sprintava definitivamente sino al 30-24, concludendo l’incontro della palestra Zizzi sul 30-25, risultato molto importante per la classifica visto il contemporaneo stop a Bologna del Cassano Magnago, adesso nuovamente nel mirino del club biancazzurro. Il successivo impegno in campionato è ora fissato per il 9 marzo con la trasferta di Cingoli, con il prossimo week-end che sarà invece dedicato alla Final8 di Coppa Italia, in programma al Pala Chiarbola di Trieste dal 1° al 3 marzo.

Il sodalizio fasanese esordirà venerdì alle 14,30 contro il Conversano (diretta streaming Pallamano TV), il tecnico Francesco Ancona che dichiara: “Contro il Siena abbiamo conquistato due punti molto importanti nella prima delle finali per raggiungere i Play-Off Scudetto, ma ora tutte le attenzioni sono dedicate alla Coppa Italia, torneo nel quale ovviamente ci teniamo a ben figurare. Ci attende subito il derby contro il Conversano, un match nel quale i favori del pronostico tradizionalmente non sono attendibili, e lavoreremo duramente in settimana per regalare soddisfazioni a noi stessi ed ai nostri tifosi”.

Tabellino

Acqua & Sapone Junior Fasano-Ego Siena: 30-25 (13-12 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Corcione, De Santis, Angiolini 4, Notarangelo 1, Bronzo 3, Palmisano, Radovcic 10, Messina, Fovio, Bargelli 6, Knezevic 6, Pugliese, Vinci, Gallo, Donoso, Venturi. All.: Francesco Ancona.

Siena: Garcia, Borgianni 2, Vermigli, Petrangeli, Santinelli, Ciani, Pelacchi 1, Nelson 10, Bevanati 2, Pesci 1, Bellini 1, Djedid 7, Lastrucci. All.: Alessandro Fusina.

Arbitri: Prandi-Ambrosetti.

I risultati della 6^ Giornata

Gaeta-Fondi (rinviata ad oggi per maltempo), Conversano-Pressano 25-25, Merano-Trieste 22-23, Bressanone-Bolzano 25-30, Acqua & Sapone Junior Fasano-Siena 30-25, Cologne-Cingoli 27-23, Bologna-Cassano Magnago 26-25.

Classifica:

Bolzano 34, Pressano 30, Conversano 28, Cassano Magnago 24, Acqua & Sapone Junior Fasano 23, Trieste 19, Bressanone 16, Merano, Fondi*, Siena e Cologne 15, Gaeta* 12, Cingoli 10, Bologna 8. *Una partita in meno.

Prossimo turno (9-10/03):

Cingoli-Acqua & Sapone Junior Fasano, Siena-Merano, Trieste-Bressanone, Pressano-Cologne, Bolzano-Bologna, Fondi-Conversano, Cassano Magnago-Gaeta.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO