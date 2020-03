in riferimento all’articolo comparso negli scorsi giorni sulle vostre testate circa la chiusura ad opera dei Carabinieri di un circolo privato denominato “ACSI” nel quartiere Sant’Angelo di Brindisi.

Il Comitato Provinciale ACSI Brindisi precisa che suddetto circolo non risulta affiliato o legato in alcun modo ad ACSI per la stagione sociale in corso.

Pertanto ogni riferimento del circolo in questione ad ACSI ed alle sue attività è improprio.

ACSI Brindisi